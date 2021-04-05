В Бурятии образован президиум правительства республики

В него включены почти все вице-премьеры и министр экономики



В Бурятии утвержден новый состав президиума правительства региона под председательством главы республики Алексея Цыденова. Он подписал указ об этом 1 апреля, документ опубликован сегодня на сайте нормативных актов.



В президиум вошли девять человек: Всеволод Мухин, первый заместитель председателя правительства и вице-премьеры Евгений Луковников, Вячеслав Цыбикжапов, Баир Цыренов, Петр Мордовской, Иван Альхеев, Атон Виноградов, Галсан Дареев. Из вице-премьеров нет только главы полномочного представительства Бурятии при президенте РФ Игоря Зураева. «Простых» министров в президиуме представляет министр экономики Екатерина Кочетова.



Указ вступил в силу со дня его подписания.



Фото: egov-buryatia.ru

