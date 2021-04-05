Житель Улан-Удэ наказал сотрудников ГИБДД, которые едва не лишили его прав

Теперь МВД выплатит мужчине компенсацию





Улан-удэнец, которого едва не оштрафовали на 30 тысяч рублей и не лишили водительских прав на полтора года, через суд доказал свою невиновность и, вдобавок, взыскал компенсацию с МВД Бурятии.

Как следует из материалов дела, постановлением мирового судьи горожанина привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав сроком на 1,5 года. Узнав об этом постановлении, мужчина сильно удивился и обжаловал его в Октябрьский районный суд.Как указал в своей жалобе улан-удэнец, по адресу, указанному в протоколе об административном правонарушении, он никогда не проживал и зарегистрирован не был, а автомобиль «Тойота Марк II» в его собственности никогда не находился. Кроме того, он не работал в указанной в протоколе организации, на момент его составления он вообще был безработным.Также мужчина сообщил суду, что подписи в протоколе, сделанные от его имени, ему не принадлежат.Для прояснения ситуации суд назначил почерковедческую экспертизу. Она подтвердила, что мужчина говорит правду – подписи действительно не его.Вызванные в суд инспекторы ДПС странную ситуацию объяснить не смогли. Они пояснили, что обстоятельства задержания и составления протокола в отношении горожанина «не помнят в силу давности».В итоге суд пришел к выводу, что в действиях истца отсутствует состав административного правонарушения, и постановление мирового судьи отменил.Однако горожанин решил на этом не останавливаться, и вновь обратился в суд с иском, теперь уже к МВД России, МВД Бурятии и министерству финансов РФ о взыскании убытков в размере 82 тысячи рублей, компенсации морального вреда, которые он оценил в миллион, и судебных расходов.В МВД иск не признали. Представитель ведомства заявил, что «прекращение производства по делу об административном правонарушении не свидетельствует о незаконности действий сотрудников органов внутренних дел, оснований для возмещения вреда не имеется». Однако суд с такой позицией не согласился и иск улан-удэнца удовлетворил. Правда, лишь частично.«Взыскать с Российской Федерации в лице МВД России в пользу истца убытки в сумме 19033 руб., компенсацию морального вреда в размере 3000 руб., судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 3000 руб., расходы на оплату государственной пошлины в размере 687 руб., почтовые расходы 73 руб. Всего 25793 руб.», сказано в судебном решении.Представители МВД попытались обжаловать решение райсуда в Верховном суде Бурятии, однако безрезультатно. На днях оно вступило в законную силу.Фото: «Номер один»