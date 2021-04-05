В Улан-Удэ в школьной столовой брали деньги за подогрев еды

Мать одного из учащихся обратилась с жалобой на прямую линию президента РФ





На прямую линию президента России поступило обращение от жительницы Улан-Удэ, которая пожаловалась на неудовлетворительное качество питания в городской школе №50. По словам женщины, блюда и напитки во время школьного обеда подавались холодными, а за подогрев пищи работники столовой взимали дополнительную плату с учащихся.



После обращения в школу нагрянула делегация из активистов Народного фронта, чиновников Комитета по образованию города, Минобрнауки Бурятии и Роспотребнадзора. Специалисты этого ведомства на месте взяли пробы горячих обедов для экспертизы. Также во время проверки изучились меню, качество продуктов и условия их хранения. Выявлен целый ряд нарушений.



- На пищеблоке школы отсутствовала локальная вытяжная система над жарочным шкафом, в туалете для персонала стены и потолок были поражены плесенью, внутренняя отделка обеденного зала не позволяла проводить влажную уборку, не соблюдались условия хранения суточных проб, при измерении температуры горячего блюда установлено отклонение от нормы, - сообщили в ОНФ Бурятии.



Роспотребнадзор привлек к административной ответственности завпроизводством столовой - ее оштрафовали на тысячу рублей. Кроме того, директору школы вынесли предупреждение. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова отметила, что проверка показала несколько факторов, на которые необходимо обратить внимание как руководству школы, так и самим родителям.



- Роспотребнадзор не может каждый день находиться в образовательной организации. Поэтому родителям тоже нужно активно включаться в контроль за качеством питания. Именно для этого и предусмотрен родительский контроль, который может быть в помощь контрольно-надзорному органу и общественным организациям – это поможет следить, как и чем кормят детей. Для родителей разработаны рекомендации – куда прийти, на что посмотреть, на что обратить внимание и с чем сравнить, - прокомментировала Наталья Сандакова.



фото: "Номер один"