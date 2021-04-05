Железнодорожные войска начинают строительство БАМ-2

Им определен участок от Улака до Февральска в Амурской области



Железнодорожные войска в этом году приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Выходят все десять бригад на строительство участка, который на сегодняшний день определен железнодорожным войскам от Улака до Февральска (Амурская область) - 340 км, сообщает сайт минобороны РФ.



Пятого апреля пятая отдельная железнодорожная Познанская Краснознаменная бригада (Абакан) пятая бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали», - заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в Абакане, (Хакасия) заместитель главы военного ведомства на встрече с журналистами.



В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа он проверил вопросы материально-технического обеспечения пятой отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады, осмотрел парк автомобильной и специальной техники, условия ее хранения, содержания и готовности к выполнению поставленных задач.







Напомним, в 2012 году был запущен проект модернизации БАМа и Транссиба. РЖД планируют вложить во второй этап развития БАМа 492 миллиарда рублейдо 2025 года. Согласно майскому указу президента РФ Владимира Путина, пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза, до 180 ммиллионов тонн. Переход в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года - даст прирост грузов по данному направлению в 2024-2025 гг. около 114 миллионов тонн по сравнению с 2012-м годом.



Фото: old-visual.rzd.ru Железнодорожные войска в этом году приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Выходят все десять бригад на строительство участка, который на сегодняшний день определен железнодорожным войскам от Улака до Февральска (Амурская область) - 340 км, сообщает сайт минобороны РФ.Пятого апреля пятая отдельная железнодорожная Познанская Краснознаменная бригада (Абакан) пятая бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали», - заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в Абакане, (Хакасия) заместитель главы военного ведомства на встрече с журналистами.В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа он проверил вопросы материально-технического обеспечения пятой отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады, осмотрел парк автомобильной и специальной техники, условия ее хранения, содержания и готовности к выполнению поставленных задач. Как информировал «Номер один» , провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году достигла 144 млн тонн. Таким образом, ОАО «РЖД» выполнило ключевой параметр, закрепленный в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Рост обеспечен благодаря системному развитию Восточного полигона железных дорог, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Напомним, в 2012 году был запущен проект модернизации БАМа и Транссиба. РЖД планируют вложить во второй этап развития БАМа 492 миллиарда рублейдо 2025 года. Согласно майскому указу президента РФ Владимира Путина, пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна вырасти в 1,5 раза, до 180 ммиллионов тонн. Переход в стадию так называемого БАМ-2 - дальнейшего развития инфраструктуры за пределами 2020 года - даст прирост грузов по данному направлению в 2024-2025 гг. около 114 миллионов тонн по сравнению с 2012-м годом.Фото: old-visual.rzd.ru