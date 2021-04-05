В Улан-Удэ почтили память милиционера, погибшего от пули бандита

Батора Анандаева посмертно наградили орденом Мужества







В батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прошел день памяти младшего сержанта милиции Батора Анандаева, погибшего при задержании вооружённого преступника.

Увидев прибывших правоохранителей, преступник открыл огонь из автомата. Так как события разворачивались в жилом массиве, Батор Анандаев, рискуя собственной жизнью, старался до последнего не открывать ответную стрельбу и задержать злоумышленника. Но один из выстрелов преступника оказался смертельным - Батор Анандаев погиб на месте. Ему было всего 25 лет.







Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, ночью 3 апреля 2000 года группе задержания вневедомственной охраны передали сообщение о нападении вооруженного мужчины на торговый киоск в поселке Сокол. На место происшествия выехал наряд, возглавляемый младшим сержантом Анандаевым.За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, младший сержант милиции Батор Анандаев указом президента РФ был посмертно награждён орденом Мужества.Личный состав Росгвардии почтил память погибшего товарища минутой молчания.Фото: росгвардия Бурятии