Монголия намерена к 1 июля тотально привиться от COVID-19

Апрель и май объявлены месяцами вакцинации в национальном масштабе
Правительство Монголии объявило апрель и май месяцами вакцинации в национальном масштабе. Об этом заявил вчера, выступая с телеобращением к народу по ситуации с коронавирусом и ходом вакцинации населения, премьер министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
Как сообщает МОНЦАМЭ, согласно этому решению, к 1 мая все взрослые жители Улан-Батора будут привиты от COVID-19, к 1 июня первую дозу вакцин получат жители всех аймаков и к 1 июля все граждане страны будут охвачены второй дозой вакцин.
Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ призвал сограждан объединиться и сотрудничать в деле защиты здоровья населения и восстановлению экономики.
По состоянию на сегодня общее число случаев коронавируса в Монголии достигло 10 820, за сутки заболели 602 человека выздоровели 5 931 человек, 12 пациентов скончались. По словам, начальника отделения Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) по мониторингу и исследованию инфекционных заболеваний Ж.Байгалмаа, 30-40 процентов новоинфициированных коронавирусом проходит лечение в домашних условиях, у 86 процентов от общего количества пациентов болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно.
Президент Монголии Х.Баттулга и президент РФ Владимир Путин 2 апреля провели телефонный разговор.В нем главы двух государств особое вниманиеуделили укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин в Монголию.
Как сообщал «Номер один», монголы решили прививаться всеми доступными вакцинами, сделав масштабные импортные закупки. Речь идет о поставках китайской Sinopharm, российского Спутника V, индийской вакцины, изготовленной на предприятии Covishield, а также западными вакцинами Pfizer и AstraZeneca. Последней уже привился премьер-министр страны Оюун-Эрдэнэ.
Фото: montsame.mn
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