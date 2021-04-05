В Бурятии появились первые жертвы клещей

Численность опасных насекомых в республике оценивается как высокая





Численность клещей в Бурятии остается высокой. В прошлом году она превысила уровень 2019 года, а также среднемноголетний уровень.

Ежегодный мониторинг также показывает, что у клещей сохраняется высокая инфицированность. При этом речь идет не только о клещевом вирусном энцефалите, но и о боррелиозе, риккетсиозе, анаплазмозе, эрлихиозе.Вся Бурятии на сегодня признана территорией, эндемичной по клещевым инфекциям. Соответствующее постановление было выпущено главным санитарным врачом России.Первые пострадавшие от укусов насекомого появились в республике 28 марта. На сегодня в инфекционную больницу Улан-Удэ обратились уже 15 покусанных. Это укусы луговых клещей. К концу апреля ожидается обращения пострадавших от таежных клещей, среди которых много носителей энцефалита.Кстати, если жертва клеща не сохранила напавшее насекомое, то сегодня существуют тест-системы, которые могут по крови человека определить, попал ли в организм антиген вирусного энцефалита. То есть, надо ли делать экстренную профилактику.«В нашей республике постоянно присутствуют высокие риски инфицирования инфекциями, передаваемыми клещами. Сейчас начинается потепление, и начинается сезон активности клещей. С апреля и практически до октября у нас регистрируются случаи клещевых инфекций. Уровень заболеваемости у нас продолжает оставаться высоким», - сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.В прошлом «коронавирусном» году заболеваемость клещевыми инфекциями незначительно снизилась по сравнению с 2019 годом. С жалобами по поводу укусов клещей в республике к медикам обратились около 3,5 тыс. человек.Для некоторых переносимых клещами болезней вакцинация является самой надежной профилактической мерой. Наиболее известное клещевое заболевание - энцефалит. Финансовое обеспечение закупки вакцины от него является прерогативой республиканского бюджета.«В последние годы финансирование значительно увеличено. В 2019 году выделено 29,9 млн. рублей, в 2021 году – 85,7 млн. рублей. Это позволило приобрести в нынешнем году 172 тыс. вакцин. Поставка ожидается в течение апреля и в начале мая. Приоритетной группой для вакцинации выбрано детское население», - сообщила заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.Из 172 тысяч вакцин на долю детской вакцины приходится 110 тысяч. К тому же, есть переходящий остаток вакцины с 2020 г.Вакцинация от энцефалита – длинный процесс. Сначала две дозы вводят с перерывом в две недели. Третий раз дозу вакцины надо получить через год, тогда иммунитет можно считать полностью сформированным.«Клещевой энцефалит – очень опасное для человека заболевание. Часть пациентов болеют в тяжелой форме, с поражением центральной и периферической нервной системы. Человек может остаться инвалидом на всю жизнь либо даже может умереть», - предупреждает главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.Пару лет назад в Бурятии был случай, когда пятилетний ребенок, заболевший энцефалитом, навсегда стал инвалидом.Несмотря на огромные достижения медицины XXI века, сейчас нет препарата, который мог бы точечно работать против возбудителя энцефалита.«Мы лечим противоклещевым иммуноглобулином, общими иммуномодуляторами. И не всегда, к сожалению, наша терапия приводит к успеху – к тому, чтобы пациент выздоровел. Профилактическое введение вакцины ведет к тому, что пациент либо переносит болезнь в легкой форме, либо вообще не заболеет вирусным клещевым энцефалитом. Остальные формы являются формами бактериальной инфекции, они более благоприятно протекают. Но при запущенном процессе – при том же боррелиозе – можно получить то, что у человека развивается хроническая форма инфекции и это со временем приведет к инвалидности», - предупреждает главный врач.Фото: pixabay.com