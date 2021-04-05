В «Заповедном Подлеморье» насчитали более 2600 соболей

Численность «главного» зверька Баргузинского заповедника находится в оптимальных границах



Численность «главного» зверька Баргузинского заповедника – баргузинского соболя, составляет в нынешнем году более 2630 особей. Это вписывается в обычный уровень колебаний от 1,5 до 3 тысяч особей в зависимости от кормовой базы — урожая кедра и числа мышевидных грызунов.



К такому выводу пришли специалисты «Заповедного Подлеморья», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника. Они подвели основные итоги зимнего маршрутного учета (ЗМУ), который был проведен на трех подведомственных территориях: Баргузинском заповеднике, Забайкальском национальном парке и Фролихинском заказнике. В ЗМУ приняло участие 25 человек, пройдено на лыжах более 1300 километров на человека и 400 километров на человка на снегоходе. Отработано всего 70 маршрутов общей протяженностью более 670 километров, сообщила пресс-служба резервата.



Напомним, что знаменитая соболиная экспедиция 1914 года под руководством Георгия Доппельмаира оценила численность соболя в Подлеморье не более чем 30 особей, в те годы соболь как вид находился на грани полного истребления. Именно по ее итогам в 1916 году (11 января 1917 года по новому стилю) был создан первый в России государственный заповедник с целью сохранения и восстановления численности повсеместно истребляемого ради ценного меха соболя. Свою первоначальную задачу - сохранение и восстановление популяции соболя - заповедник выполнил к середине 30-х годов и в дальнейшем из целевых перешел в категорию комплексных. А в 1986 году, как свидетельство международного признания заслуг заповедника не только в изучении и восстановлении соболя, но и в сохранении всего природного комплекса этого уголка Байкала, стало присвоение ему статуса биосферного. Кроме того, в 1996 году территория Баргузинского заповедника целиком вошла в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

