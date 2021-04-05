В столице Бурятии проверяют гарантийные дороги

На наличие дефектов осмотрят 70 улиц, отремонтированных в 2017-2020 годы



В Улан-Удэ на наличие дефектов проверят около 70 городских дорог. С 29 марта стартовала претензионная работа с подрядными организациями, выполнявшими ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2017-2020 годах. Гарантийное обследование дорог продлится до 1 мая.



- В ходе обследования дорог выявляются и фиксируются дефекты, затем определяются причины их возникновения. Часто на гарантийных объектах есть повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, к примеру, в результате ДТП - в этом случае определяется лицо, из-за которого произошло происшествие, и его понуждают восстановить. Часто причиной становятся аварии на коммунальных сетях, в этом случае собственники сетей сами проводят работы и восстанавливают покрытие. Дефекты, возникшие по всем другим причинам, направляются подрядчику для устранения в назначенный срок, - рассказал начальник Управления дорожного строительства Павел Малых.



С 2020 года законом предусматривается, что подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. Так, если подрядная организация не исполняет свои обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить ущерб.



- Это позволит своевременно устранять нарушения на объектах. Подрядчик в большей степени осознает ответственность. Если не хочет исправлять, то мы обращаемся в банк и взыскиваем деньги. Мелкие дефекты - сетки трещин или сколы на бордюрах - возникают практически на каждом объекте, подрядчики обычно сами все устраняют в срок, - отметил Павел Малых.



В состав комиссии вошли представители МУ «Улан-Удэстройзаказчик», районных администраций и депутаты горсовета.



Фото: администрация Улан-Удэ

