В Улан-Удэ Госстройжилнадзор взял под защиту дацан у стройки

На объекте рядом с храмом выявлены нарушения санитарно-эпидемиологической и механической безопасности













Из телефонного разговора 30 марта с представителем дацана выяснено, что с конца 2020 года подобных опасных случаев не было, однако, мелкого мусора достаточно. С 1 апреля по 5 апреля года Госстройжилнадзором проведена внеплановая комплексная выездная проверка в отношении ООО «Бургражданстрой».



В ходе визуального осмотра при выезде на объект капитального строительства выявлены нарушения санитарно-эпидемиологической, конструктивной (механической) безопасности. В частности, опалубочные, арматурные и бетонные работы выполняются без применения защитных ограждений (экранов), высота которых должна быть не менее 3 метров; территория строительной площадки захламлена строительным мусором; - отсутствует биотуалет предусмотренный проектной документацией.



Предписание об устранении нарушений находится на контроле, отметили в Госстройжилнадзоре.



Фото: egov-buryatia.ru/rsgji В Улан-Удэ к административной ответственности привлечено должностное лицо ООО «Бургражданстрой», а самой компании выдано предписание об устранении нарушений, допущенных при жилой застройки по улице Бабушкина в Октябрьском районе, сообщила республиканская служба Госстройжилнадзора. Напомним , на днях руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев высказался о наболевшей проблеме дацана, расположенного в Улан-Удэ на улице Красногвардейской, на который со строящейся рядом высотки периодически падают то кирпичи, то фанеры, то разный строительный мусор.Из телефонного разговора 30 марта с представителем дацана выяснено, что с конца 2020 года подобных опасных случаев не было, однако, мелкого мусора достаточно. С 1 апреля по 5 апреля года Госстройжилнадзором проведена внеплановая комплексная выездная проверка в отношении ООО «Бургражданстрой».В ходе визуального осмотра при выезде на объект капитального строительства выявлены нарушения санитарно-эпидемиологической, конструктивной (механической) безопасности. В частности, опалубочные, арматурные и бетонные работы выполняются без применения защитных ограждений (экранов), высота которых должна быть не менее 3 метров; территория строительной площадки захламлена строительным мусором; - отсутствует биотуалет предусмотренный проектной документацией.Предписание об устранении нарушений находится на контроле, отметили в Госстройжилнадзоре.Фото: egov-buryatia.ru/rsgji