Переписные листы ВПН-2021 переведут на бурятский язык

Вопросы будут переведены на шесть языков народов РФ, а также - на английский, китайский, корейский и узбекский









Всего вопросы переписного листа будут переведены на десять языков: башкирский, бурятский, татарский, тувинский, чувашский, якутский, английский, китайский, корейский и узбекский.



В переписи населения могут принять участие граждане других стран, работающие на территории России. Те, кто прибыл в страну менее чем на один год и постоянно проживает на территории другой страны, будут отвечать на вопросы сокращенного переписного листа – бланка «В». В нем всего семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.



Напомним, что для регистрации «на портале Госуслуги» необходимо иметь СНИЛС. Он выдается бесплатно как жителям России, так и иностранным гражданам. СНИЛС можно получить самостоятельно, обратившись в многофункциональный центр «Мои документы», в территориальное отделение Пенсионного Фонда или через работодателя.







Фото: egov-buryatia.ru Переписные листы Всероссийской переписи населения в 2021 году переведут на несколько языков, в том числе, и на бурятский. Ответить на вопросы можно будет не только лично переписчику, но и на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Всего вопросы переписного листа будут переведены на десять языков: башкирский, бурятский, татарский, тувинский, чувашский, якутский, английский, китайский, корейский и узбекский.В переписи населения могут принять участие граждане других стран, работающие на территории России. Те, кто прибыл в страну менее чем на один год и постоянно проживает на территории другой страны, будут отвечать на вопросы сокращенного переписного листа – бланка «В». В нем всего семь вопросов, в том числе о цели приезда в Россию и продолжительности проживания на территории страны.Напомним, что для регистрации «на портале Госуслуги» необходимо иметь СНИЛС. Он выдается бесплатно как жителям России, так и иностранным гражданам. СНИЛС можно получить самостоятельно, обратившись в многофункциональный центр «Мои документы», в территориальное отделение Пенсионного Фонда или через работодателя. Как сообщал «Номер один» , из-за пандемии коронавируса правительство РФ установило новые даты проведения Всероссийской переписи населения. Согласно изменениям, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в четвертом квартале 2022 года.Фото: egov-buryatia.ru