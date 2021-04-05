В Улан-Удэ завершают восстановление «Катюши» и танка ИС-2

Легендарная боевая техника должна принять участие в Параде Победы





В Улан-Удэ в техническом подразделении Восточного военного округа завершаются работы по восстановлению бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13, легендарной «Катюши» времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ВВО.



Закончена покраска кабины и корпуса машины. Двигатель технически исправен и неоднократно проверялся военнослужащими при различной нагрузке и режимах работы. «Катюша» с легкостью перемещается своим ходом. На штатном месте был размещен и закреплен самый главный элемент легендарной машины – реактивная установка.



Для полного завершения восстановительных работ на БМ-13, военнослужащим необходимо установить навесное оборудование, нанести маркировку, покрасить отдельные мелкие детали кузова. После этого «Катюша» отправится на тренировки к Параду Победы в составе механизированной колонны.



Основная проблема, которая затрудняла и затягивала процесс восстановления, это нехватка запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены с других городов России. Родной двигатель не подлежал восстановлению и был заменен на точную копию. После долгих поисков двигатель был доставлен из другого города в мастерскую и подвергся капитальному ремонту.



Ранее машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый бор. По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.



Планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ. Она будет возглавлять механизированную колонну наряду с танком «Т-34», который до этого так же был восстановлен силами военных мастеров ремонтного батальона к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



А в ремонтном батальоне общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ударными темпами восстанавливают легендарный танк Великой Отечественной войны (ВОВ) «Иосиф Сталин» (ИС-2). Мастера планируют поставить танк на ход к празднованию 76-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне.



Решение о восстановлении танка ИС-2 принял командующий общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Валерий Солодчук ВВО. Тяжелый танк ИС-2 на протяжении долгих лет украшал уникальную коллекцию раритетного вооружения и военной техники времен Великой Отечественной и Афганской воин в военном городке Сосновый бор.



Сейчас завершаются последние проверки работоспособности двигателя, после чего его установят на штатное место, подключат системы жизнеобеспечения двигателя и произведут первый запуск. После этого двигатель проверят в различных режимах работы и нагрузках. Параллельно военнослужащие налаживают работу рулевого управления, тормозной системы, механизма поворота башни, связи, проводки и других механизмов и агрегатов танка ИС-2.



Напомним, что ИС-2 будет уже вторым восстановленным танком времен ВОВ в Республике Бурятия. Первый легендарный танк Т-34 военные мастера ремонтного батальона восстановили к 75-летию Победы в 2019 году, он возглавил механизированную колонну техники на военном параде в Улан-Удэ.

Планируется, что военнослужащим ремонтно-восстановительного батальона удастся в сжатые сроки завершить процесс восстановления легендарной машины и 9 мая, на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, тяжелый танк «Иосиф Сталин» ИС-2, танк Т-34 и БМ-13 «Катюша» проедут по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну военного парада Улан-Удэнского гарнизона.



ИС-2 — советский тяжёлый танк периода Великой Отечественной войны. Аббревиатура ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 годов. Индекс 2 соответствует второй серийной модели танка этого семейства.В годы Великой Отечественной войны вместе с обозначением ИС-2 на равных использовалось название ИС-122, в этом случае индекс 122 означает калибр основного вооружения машины. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов, особенно отличившись при штурме городов. Немцы называли его в своих документах КВ-00(ИС). После завершения войны ИС-2 были модернизированы и находились на вооружении Советской и Российской армий до 1993 года. Также танки ИС-2 поставлялись в ряд стран и участвовали в некоторых вооружённых конфликтах после 1945 года.



Фото: function.mil.ru



