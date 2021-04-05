В Бурятии восстановлено нормальное движение на федеральной автотрассе «Байкал»

Сутки оно велось в реверсивном режиме после лобового столкновения двух автопоездов



Сутки понадобились на то, чтобы восстановить движение в обычном режиме на федеральной автотрассе в Кабанском районе Бурятии. Из-за крупного ДТП машины здесь двигались с 4 апреля с 16:00 в реверсивном режиме до 5 апреля 7:30 местного времени.



Движение регулировали сотрудники ГИБДД и подрядной организации, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал».







Фото: ГИБДД Сутки понадобились на то, чтобы восстановить движение в обычном режиме на федеральной автотрассе в Кабанском районе Бурятии. Из-за крупного ДТП машины здесь двигались с 4 апреля с 16:00 в реверсивном режиме до 5 апреля 7:30 местного времени.Движение регулировали сотрудники ГИБДД и подрядной организации, сообщили в управлении дорог «Южный Байкал». Как сообщал «Номер один» , 60-летний водитель из Бурятии и его коллега из Самарской области погибли в результате лобового столкновения двух фур . Не справился с управлением автомобилем «Фретлайнер», по предварительной версии, водитель Бурятии. Следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в 20 километрах от села Клюевка, вчера около 15:45 он выехал на полосу встречного движения где, совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».Фото: ГИБДД