В Бурятии СКР требует от муниципалитетов защитить людей от бродячих собак

Двух бродячих псов, насмерть загрызших бабушку в селе Шэнэ Буса, удалось найти
Следственное управление СКР по Бурятии направило письмо руководителям всех районных администраций, в котором изложены данные о нападениях бродячих собак на людей, приведены сведения о выявленных при расследовании уголовных дел нарушениях в деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев. Муниципалитетам предложено сконцентрировать силы и средства на этой проблеме, обеспечив безопасность людей, сообщили в управлении.
Как напомнили в нем, сейчас расследуется ряд уголовных дел о халатности должностных лиц органов местного самоуправления, связанных с нападениями бродячих собак на людей, в том числе на детей. В последнем случае в Заиграевском районе в результате нападения животных погибла пожилая местная жительница.
И. о. руководителя следственного управления Сергей Базаров выехал на место происшествия, чтобы лично координировать действия следственно-оперативной группы. Под его руководством проведены первоначальные следственные действия. Двух бродячих собак, напавших на потерпевшую, удалось найти. Сейчас проводятся необходимые ветеринарные исследования.
Затем Сергей Базаров посетил администрацию, где принял участие в состоявшемся совещании и поставил перед главой района вопрос о первоочередных мерах, направленных на обеспечение безопасности местных жителей от нападения бродячих животных. В частности, по результатам совещания принято решение о заключении дополнительных муниципальных контрактов по отлову бродячих собак, усилению патрулей сотрудников полиции, подворному обходу сельских жителей, усилению контроля за детьми со стороны родных и работников образовательных организаций.
Фото: «Номер один»
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