Жители Бурятии пожаловались прокурору на энергетиков, врачей и приставов

Галина Ковалева провела прием граждан





Прокурор Бурятии Галина Ковалёва провела личный прием граждан. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, заявители обратились с вопросами о нарушениях пенсионного законодательства, законодательства в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, выразили несогласие с действиями судебных приставов и правоохранительных органов.

Так, отец несовершеннолетнего ребенка сообщил о некачественном оказании медицинской помощи, полагая, что в результате лечения сыну причинен вред здоровью.Жительница новостройки обжаловала действия АО «Читаэнергосбыт» по отключению электроэнергии в квартире и начислению задолженности за коммунальную услугу.Поводом для обращения пенсионера стал отказ судебных приставов в снижении размера удержаний из пенсии его супруги в счет погашения кредита.Всего на прием обратилось семь граждан. Всем даны разъяснения законодательства, по заявлениям организованы проверки, сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»