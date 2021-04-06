В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 331

Всего выздоровели от коронавируса 34 708 человек, 40 - за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 331. Это на 45 случаев больше, чем было в понедельник, 54% (19 293) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 796 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 45 новых случаев коронавируса: 34 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 515 человек.



В стационарах получают лечение 464 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 315. В отделениях реанимации находится 62 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 27 пациентов (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



Амбулаторное лечение проходят 363 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 708 (+40) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 669 коек, занято – 464, свободно – 205 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,4%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 691 человека, с нарастающим итогом – от 912 334 человек.



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