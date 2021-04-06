Три жительницы Улан-Удэ наказали управляющую компанию за потоп

Она выплатила женщинами материальную компенсацию в 600 тысяч рублей



В Улан-Удэ суд удовлетворил иск трех жительниц Улан-Удэ, которые требовали взыскать с управляющей компании 600 тысяч рублей материального ущерба, причиненного в результате затопления их квартир, сообщили в Управлении ФССП по Бурятии.



Как стало известно, в одном четырехэтажных домов города без предупреждения и объявления была произведена подача отопления. В квартире одной из пострадавших, расположенной на четвертом этаже, резьбу крана оторвало от батареи. Поскольку в квартире никого не было, вода залила квартиру пострадавшей, а также нижерасположенные квартир. В результате жительницы многоквартирного дома понесли существенный ущерб. В квартирах были повреждены потолки, двери, электрика, намокли стены и мебель.



В ходе исполнительного производства судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. В результате в пользу взыскателей ежемесячно поступали средства от 10 до 60 тысяч рублей. На сегодняшний день взысканные денежные средства перечислены на счет взыскателей в полном объеме, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



В ведомстве отмечают, несмотря на выплату задолженности в полном объеме, с организации дополнительно был взыскан исполнительский сбор в размере почти 42 тысяч рублей за несвоевременное исполнение судебного решения.



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