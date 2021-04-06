Сельские байкеры Бурятии открыли сезон ДТП

Молодой мотоциклист сшиб в деревне 64-летнюю бабушку на мопеде



В Мухоршибирском районе Бурятии вчера около трех часов дня 28-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Планета-5» совершил столкновение с мопедом Racer под управлением 64-летней бабушки, сообщили в республиканской ГИБДД.



Водительница мопеда с травмами различной степени тяжести госпитализирована. Ответ на вопрос – кто виноват в ДТП – прост. Мотоциклист выехал на улицу без государственных регистрационных знаков, не имея прав управления и в алкогольном опьянении (результат освидетельствования 0,76 мг/л).



Фото: ГИБДД

