Субботник для галочки?

Жители Соснового бора возмущены тем, что мусор, собранный ими на субботнике, не вывезен



«Крик души», касающийся мусора и субботника по очистке от него «славного городка Сосновый бор», появился на одном из пабликов столицы Бурятии. Суть проста. Оказывается, жители это военного микрорайона провели субботник, в основном силами жителей, школьников. Воинские части оказали поддержку в виде горячего чая и оркестра. Все замечательно. Но далее…



«…Одна машина вывезла часть мусора, а другая часть его так и осталась, сложили у мусорных баков. Красота в городке, чистота, живем-радуемся, но не долго! Сегодня «ЭкоАльянс» приехал вывозить мусор и… машина проехалась по мешкам, выгрузив контейнеры, и уехала! Вот вам и эко))), вот и наш труд обесценен. Более того опускаются руки. Как думаете - я пойду еще раз на субботник и вообще, найдутся ли желающие??».



Конечно, могут не найтись! Однако вопросы возникают не столько к «ЭкоАльянсу», дело которого выгружать контейнеры, сколько к организаторам субботника. Во-первых, зачем был складывать мешки с той стороны контейнеров, куда подъезжает мусоровоз? Во-вторых, если у организаторов нашлась машина для вывозки собранного мусора, то почему она не вернулась за оставшимися пакетами? В-третьих, не очень ясно, кто организатор субботника – «управляшка», воинские части или их тандем? С кого спрашивать за безразличное отношение к труду жителей Соснового бора и дурной пример, поданный школьникам?



Наверное, лучше всего в этом разберется мэрия города.



Фото: соцсети





«Крик души», касающийся мусора и субботника по очистке от него «славного городка Сосновый бор», появился на одном из пабликов столицы Бурятии. Суть проста. Оказывается, жители это военного микрорайона провели субботник, в основном силами жителей, школьников. Воинские части оказали поддержку в виде горячего чая и оркестра. Все замечательно. Но далее…«…Одна машина вывезла часть мусора, а другая часть его так и осталась, сложили у мусорных баков. Красота в городке, чистота, живем-радуемся, но не долго! Сегодня «ЭкоАльянс» приехал вывозить мусор и… машина проехалась по мешкам, выгрузив контейнеры, и уехала! Вот вам и эко))), вот и наш труд обесценен. Более того опускаются руки. Как думаете - я пойду еще раз на субботник и вообще, найдутся ли желающие??».Конечно, могут не найтись! Однако вопросы возникают не столько к «ЭкоАльянсу», дело которого выгружать контейнеры, сколько к организаторам субботника. Во-первых, зачем был складывать мешки с той стороны контейнеров, куда подъезжает мусоровоз? Во-вторых, если у организаторов нашлась машина для вывозки собранного мусора, то почему она не вернулась за оставшимися пакетами? В-третьих, не очень ясно, кто организатор субботника – «управляшка», воинские части или их тандем? С кого спрашивать за безразличное отношение к труду жителей Соснового бора и дурной пример, поданный школьникам?Наверное, лучше всего в этом разберется мэрия города. Как сообщал «Номер один» , в Улан-Удэ с 29 марта стартовал весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. Он завершится общегородским субботником 24 апреля. К уборке и благоустройству привлечены организации всех форм собственности, управляющие организации, ТСЖ, ТОС а также собственники частных домовладений. А Комбинату по благоустройству Улан-Удэ поручено обеспечить своевременный вывоз мусора с территорий общего пользования после проведения экологических акций и субботника.Фото: соцсети