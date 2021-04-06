Монголия стала первой страной в Азии, закрепившей правовой статус правозащитников

Закон об этом окончательно одобрен парламентом страны 1 апреля и вступит в силу 1 июля



Монголия стала первой страной в Азии, которая в законодательстве закрепила правовой статус правозащитников, объявили депутаты парламента страны Ц. Мунхцэцэг и Д. Цогтбаатар. Законопроект о правовом статусе правозащитников был окончательно одобрен парламентом 1 апреля, и закон вступит в силу 1 июля этого года, сообщает



Как отметили депутаты, этот новый закон положил основу для создания нового международного механизма по защите правозащитников и оказание им юридической помощи и услуг.



Согласно этому закону, правозащитник — это человек, который самостоятельно или совместно с другими лицами действует в рамках защиты прав и достоинства человека. Кроме того, при Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) будет создан комитет по защите правозащитников, и НКПЧ назначит одного члена по вопросам правозащитников.



По словам Д.Цогтбаатара, защитников прав человека намного меньше, чем потерпевших. «Поэтому важно обеспечить систему стимулирования для тех, кто выступает за защиту прав других. Тем самым, национальная система прав человека расширится, и общество сможет защитить себя от риска нарушения прав человека со стороны государства», - подчеркнул он.



Он также добавил, что действие закона не ограничивается территорией страны, в частности, положение настоящего закона будет распространяться на дело монгольских граждан, оказавшихся в трудной ситуации в зарубежных странах, как например дело гражданки Ш.Алтантуяа, скончавшейся в Малайзии 15 лет назад, которое не разрешено до сегодняшнего дня



Фото: pixabay.com Монголия стала первой страной в Азии, которая в законодательстве закрепила правовой статус правозащитников, объявили депутаты парламента страны Ц. Мунхцэцэг и Д. Цогтбаатар. Законопроект о правовом статусе правозащитников был окончательно одобрен парламентом 1 апреля, и закон вступит в силу 1 июля этого года, сообщает МОНЦАМЭ Как отметили депутаты, этот новый закон положил основу для создания нового международного механизма по защите правозащитников и оказание им юридической помощи и услуг.Согласно этому закону, правозащитник — это человек, который самостоятельно или совместно с другими лицами действует в рамках защиты прав и достоинства человека. Кроме того, при Национальной комиссии по правам человека (НКПЧ) будет создан комитет по защите правозащитников, и НКПЧ назначит одного члена по вопросам правозащитников.По словам Д.Цогтбаатара, защитников прав человека намного меньше, чем потерпевших. «Поэтому важно обеспечить систему стимулирования для тех, кто выступает за защиту прав других. Тем самым, национальная система прав человека расширится, и общество сможет защитить себя от риска нарушения прав человека со стороны государства», - подчеркнул он.Он также добавил, что действие закона не ограничивается территорией страны, в частности, положение настоящего закона будет распространяться на дело монгольских граждан, оказавшихся в трудной ситуации в зарубежных странах, как например дело гражданки Ш.Алтантуяа, скончавшейся в Малайзии 15 лет назад, которое не разрешено до сегодняшнего дняФото: pixabay.com