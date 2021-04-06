В районе Бурятии школьников учат мирно общаться с учителями

В школе, где учитель ударила ученика в декабре 2020 года, создали «примирительные» службы





- На сегодня создана общешкольная служба медиации, в которую вошли 4 учителя, родитель и ученик 9 класса. В каждом классе образована классная служба медиации, включающая по 5 учеников класса. А самая хорошая новость - в школе появился свой психолог. Сегодня на классном часе на тему: «Конфликты и пути их решения» ученики 5 класса рассказали о способах примирения, - рассказала Наталья Ганькина в соцсетях.







На кадрах видно, как выведенная из себя учительница подскакивает к одному из учеников с криком: «Я тебя спрашиваю, твоей маме кто-нибудь мешает работать или нет? Что же ты мне мешаешь!», после чего бьет школьника ладонью по голове. «Пошел вон отсюда», кричит разъяренный педагог.



Случай привлек внимание общественности, к разбирательству подключились местные власти.





фото: скриншот из видео Недавно уполномоченная по правам ребенка в Бурятии в рамках рабочей поездки в Заиграевский район посетила Ново-онохойскую школу. Наталья Ганькина рассказала, что в декабре 2020 года на родительском собрании, организованном для разрешения конфликта между учителем английского языка и учеником 7 класса приняли решение создать службу школьной медиации, чтобы научить детей и взрослых коммуникативным навыкам.- На сегодня создана общешкольная служба медиации, в которую вошли 4 учителя, родитель и ученик 9 класса. В каждом классе образована классная служба медиации, включающая по 5 учеников класса. А самая хорошая новость - в школе появился свой психолог. Сегодня на классном часе на тему: «Конфликты и пути их решения» ученики 5 класса рассказали о способах примирения, - рассказала Наталья Ганькина в соцсетях. Напомним, в декабре минувшего года в соцсетях разгорелся скандал из-за видео, на котором учительница в Ново-Онохойской общеобразовательной школе на уроке английского языка в 7 классе ударила ученика.На кадрах видно, как выведенная из себя учительница подскакивает к одному из учеников с криком: «Я тебя спрашиваю, твоей маме кто-нибудь мешает работать или нет? Что же ты мне мешаешь!», после чего бьет школьника ладонью по голове. «Пошел вон отсюда», кричит разъяренный педагог.Случай привлек внимание общественности, к разбирательству подключились местные власти.фото: скриншот из видео