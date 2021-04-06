В Бурятии остался один проблемный объект долевого строительства

А возведение домов «Сити-строй» и «Тамир» продолжится в этом году



В Бурятии на сегодняшний день в республике остался один проблемный объект долевого строительства - это ООО «Универсал». По нему идет формирование пакета документов для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения, сообщил министр строительства республики Николай Рузавин.



А наблюдательным советом публично-правовой компании по защите прав дольщиков было вынесено решение о завершении строительства объектов застройщиков ООО «Сити-строй» и ООО «Тамир».



Строительство домов началось еще в 2015 году. Около 300 дольщиков до сих пор не получили свои квартиры. Застройщик обанкротился. Только в прошлом году благодаря публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» ситуация начала разрешаться в позитивную для дольщиков сторону. После проделанной работы конкурсным управляющим и региональным наблюдательным советом «Фонда защиты прав граждан- участников долевого строительства» принято решение о достройке домов. Это объекты «Сити-Строй», расположенные по проспекту Строителей, состоящие из семи блоков; а также три дома застройщика ООО «Тамир», находящиеся в 140«а» квартале.



«Сейчас практически по всем проблемным объектам в Улан-Удэ, за исключением ООО «Универсал», принято решение о достройке или выплате компенсации дольщикам», - комментирует министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Строительство объектов начнется ориентировочно до конца 2021 года. Финансовая помощь на строительство будет выделена за счет средств федерального и республиканского бюджетов.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy



