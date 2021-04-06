Утонули в мусоре: в Бурятии насчитали почти 500 огромных свалок

Причем, 600 тонн отходов находятся в районе озера Байкал



Минприроды Бурятии обнародовало весьма печальный отчет. На территории региона обнаружили сотни свалок – более 3 миллионов тонн мусора.



- Сколько в таежной, озерной, степной республике оврагов, заваленных мусором? Сколько в когда-то зеленых лесах мест, захламленных остатками жизнедеятельности человека? Сколько берегов рек, усыпанных окурками и пластиковыми бутылками? По данным мониторинга Минприроды Бурятии в республике насчитывается 492 свалки. На них «хранится» более 3 млн тонн отходов. Более того, 62 свалки с общей массой 600 тысяч тонн находятся в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории и на особо охраняемых природных территориях, - сообщили в министерстве.



Ликвидация свалок вскоре будет осуществляться в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Сейчас проводится большая подготовительная работа.



- Готовятся технические задания, экологические экспертизы, конкурсная документация, без которых невозможно приступить непосредственно к утилизации мусора, - рассказали в Минприрода.



К 2024 году в республике планируется убрать только пять больших свалок общей площадью около 90 гектаров. Кроме того, завалы мусора уберут в Улан-Удэ, Северобайкальске, Кяхте, Закаменске и Усть-Баргузине. Уборку мусора в Усть-Баргузине начнут уже в этом году.



фото: "Номер один"