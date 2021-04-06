В Бурятии страдающую эпилепсией девушку лечили как попало

Пациентке даже выписывали лекарства, не рекомендованные при таком заболевании





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии обратилась 24-летняя жительница Северобайкальска. Молодая женщина длительное время страдает эпилепсией, не может в связи с этим учиться и работать.

По обращению девушки омбудсмен Юлия Жамбалова инициировала проверки. Страховой компанией с привлечением врачей-экспертов проведена целевая экспертиза качества оказания медицинской помощи заявительнице в ЧУЗ «РЖД-медицина г. Северобайкальск». По результатам выявлены многочисленные нарушения.«Выявлены дефекты сбора информации о течении болезни: не выполнялись ежегодные лабораторные исследования, регламентированные стандартом оказания медицинской помощи, в том числе исследования крови, ЭЭК и МРТ головного мозга. Пациентке без обоснования назначались лекарства, не рекомендованные существующими стандартами оказания медицинской помощи при эпилепсии. Был некорректно сформулирован клинический диагноз. В итоге экспертами сделан вывод, что у пациентки репродуктивного возраста с длительным анамнезом заболевания нарушены права на персонализированный подход в лечении, что безусловно влияет на социальный статус и планирование жизнедеятельности. Пациентке не представлена возможность обследования и коррекции лечения в медицинской организации более высокого уровня», - сообщили об итогах проверки в аппарате уполномоченного.По результатам проверки к больнице применена финансовая санкция.Фото: pixabay.com