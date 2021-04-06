В Улан-Удэ власти пообещали разобраться с пробкой в 100-ых кварталах

После жалоб местных жителей мэр дал поручение починить дорогу



Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» местные жители пожаловались на огромную пробку, которая образуется на выезде из 100-ых кварталов.



- Со 113 до 104 квартала ребенка до садика везём 40 минут. В 7:30 выезжаем из 113, и опаздываем к 9 утра на работу. Когда наши власти выяснят причину происхождения данной проблемы. Пробка до «Геологической». Потом машины словно исчезают. Может это не отрегулированы светофоры? Две полосы и еле-еле движется поток. Пробка образуется из-за переезда, - предположили жители.



В сообществе «Весь Улан-Удэ» позже сообщили, что по поручению мэра города Игоря Шутенкова в районе железнодорожного переезда в мкр. Горький специалисты Комитета городского хозяйства обследовали проблемный участок дороги. Установлено, что одна из причин возникновения пробок – это выбоины и просадки покрытия возле ж/д путей. Из-за этого перед переездом снижается скорость потока автомобилей. Мэр дал поручение устранить неровности на проезжей части. КГХ отправил соответствующе обращение в Восточно-Сибирскую ЖД.



- Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Улан-Удэ направили предписание об устранении неровностей. Срок исполнения до 11 апреля 2021 года. Кроме того, мэр города поручил обсудить с ВСЖД возможность изменения графика поездов, которые проходят через мкр. Горький в часы пик, - пояснили в ведомстве.



За последние несколько лет значительно увеличился автомобильный поток в направлении сотых кварталов. Как отметили в сообщении, сейчас интенсивность движения здесь составляет более 10 тысяч транспортных средств в сутки только в одном направлении и является одной из самых высоких на улично-дорожной сети города.



В 2019 году произведена реконструкция дороги и расширение проезжей части до четырех полос. Увеличить ширину дороги нет возможности из-за близкого расположения построек. Планируется так называемый «прокол» под железной дорогой в микрорайоне Комушка. Строительство этого путепровода позволит автомобилистам с третьего моста через реку Уда уходить напрямую через улицу Сахьяновой под железную дорогу и выезжать по Дальневосточной на юго-западные кварталы.



фото: Весь Улан-Удэ