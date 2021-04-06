Прокуратура Бурятии начала проверку по факту нападения собак на бабушку

Восьмидесятилетняя пенсионерка погибла в результате встречи с бездомными псами на улице



Органами прокуратуры Бурятии организовали проверку по факту нападения собак на женщину в селе Шэнэ Буса Заиграевского района, сообщили сегодня в надзорном органе.



Будет проверяться исполнение органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами законодательства в сфере обращения с животными без владельцев, о закупках, а также законодательства при расходовании бюджетных средств. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



История с обнаружением 4 апреля



По официальной версии следствия, покойная женщина проживала в селе Шэнэ Буса одна. Рядом проживал один из ее сыновей, который каждый день навешал мать. Последний раз они виделись субботним вечером. Следующим утром сын вновь пришел в гости, но дом пустовал. В ходе поисков на задворках мужчина обнаружил останки матери со следами укусов животных. По его звонку к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу.



Следственное управление СКР по Бурятии



Фото: «Номер один» Органами прокуратуры Бурятии организовали проверку по факту нападения собак на женщину в селе Шэнэ Буса Заиграевского района, сообщили сегодня в надзорном органе.Будет проверяться исполнение органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами законодательства в сфере обращения с животными без владельцев, о закупках, а также законодательства при расходовании бюджетных средств. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.История с обнаружением 4 апреля обглоданного собаками тела 80-летней женщины в селе Шэнэ Буса Заиграевского района получила широкий резинанс. В Следственном управлении СКР по Бурятии выяснили, что укусы пенсионерка получила еще при жизни. Возбуждено дело по халатности в отношении должностных лиц органов местного самоуправления. Ведется расследование.По официальной версии следствия, покойная женщина проживала в селе Шэнэ Буса одна. Рядом проживал один из ее сыновей, который каждый день навешал мать. Последний раз они виделись субботним вечером. Следующим утром сын вновь пришел в гости, но дом пустовал. В ходе поисков на задворках мужчина обнаружил останки матери со следами укусов животных. По его звонку к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Когда один из полицейских обследовал прилегающую местность, на него из подворотни бросились четыре крупных пса без ошейников и чипов. Сотрудник открыл по ним огонь и ранил одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу.Следственное управление СКР по Бурятии направило письмо руководителям всех районных администраций , в котором изложены данные о нападениях бродячих собак на людей, приведены сведения о выявленных при расследовании уголовных дел нарушениях в деятельности органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев. Муниципалитетам предложено сконцентрировать силы и средства на этой проблеме, обеспечив безопасность людей, сообщили в управлении.Фото: «Номер один»