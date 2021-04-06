В Бурятии будут судить сельского «отелло»

Уже живя отдельно и разводясь с женой, он пытался зарезать соперника



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в «покушении на убийство» из ревности, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Тарбагатай с женой и детьми. Однако с осени прошлого года из-за конфликтов в семье, связанных с употреблением им алкогольных напитков, мужчина переехал жить к родителям, а супруга подала заявление на развод. Позже обвиняемый узнал, что жена стала встречаться с другим мужчиной.



И вот 17 декабря 2020 года около полудня после употребления спиртного он решил разобраться с соперником, через забор пробрался во двор и затем ворвался в дом жены, где застал ее нового сожителя. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой обвиняемый выхватил нож и нанес им пять ударов в грудную клетку противника. Добить потерпевшего злоумышленнику помешал сосед, оказавшийся рядом. Раненого мужчину госпитализировали. В больнице благодаря своевременной медицинской помощи удалось спасти ему жизнь.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru

