В Бурятии разрешили заполнять зрительные залы на 75 процентов

Глава республики смягчил «антиковидные» ограничения и дал добро на летний отдых детей
В Бурятии разрешили деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности при условии одновременного присутствия не более 75 % посетителей от общей вместимости зала с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 и реализации билетов бесконтактным способом. Также разрешено оказание концертно-зрелищных услуг частным организациям с возможностью рассадки не более 75 % посетителей от количества посадочных мест, но остаются под запретом танцы и дискотеки.
Указ о смягчении «антиковидных» ограничений подписал сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ размещен на официальном портале органов власти республики. Указ вступает в силу с момента опубликования.
Напомним, в конце января театрам, кинотеатрам и другим зрелищным учреждениям разрешили работать с 50-процентной загрузкой залов. А в конце декабря прошлого года, спустя десять долгих месяцев простоя, театры Улан-Удэ вновь открыли двери с разрешением наполнять зрителями залы максимум на 30%. При этом, как сообщал «Номер один», в течение 2020 года, несмотря на ограничительные меры, республиканские театры подготовили 20 премьерных спектаклей, 30 новых концертных программ, два новых цирковых представления. В период пандемии состоялось 36 закрытых премьерных показов спектаклей и представлений. На различных интернет-платформах театры показали 68 спектаклей. Зрителями стали более миллиона человек. Только республиканские учреждения культуры показали 88 онлайн-концертов в интернет-пространстве, которые смогли посмотреть 203 619 зрителей. В период действовавших ограничений министерство культуры провело много онлайн-концертов и спектаклей, выставок и презентаций.
Нынешним указом главы Бурятии также дано разрешение возобновить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований работу детских оздоровительных лагерей стационарного типа с наполняемостью не более 75 % от проектной вместимости, деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа. Последние могут работать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
Как информировал «Номер один», в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 лагеря будут работать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Они должны быть обеспечены рециркуляторами закрытого типа, бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами.
Кроме того, все работники перед заездом должны пройти тест на COVID-19. Персонал будет допущен к работе только после тщательного медицинского осмотра и отрицательных анализов на наличие инфекций. Во избежание пожаров проведут уборку территорий от сухого мусора, валежника, обновят минерализованные полосы и противопожарные разрывы.
Всего в 2021 году планируется открытие 65 лагерей с дневным пребыванием детей и 20 лагерей труда и отдыха в образовательных учреждениях Улан-Удэ, а также 10 загородных оздоровительных лагерей.
Фото: pixabay.com
Указ о смягчении «антиковидных» ограничений подписал сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ размещен на официальном портале органов власти республики. Указ вступает в силу с момента опубликования.
Напомним, в конце января театрам, кинотеатрам и другим зрелищным учреждениям разрешили работать с 50-процентной загрузкой залов. А в конце декабря прошлого года, спустя десять долгих месяцев простоя, театры Улан-Удэ вновь открыли двери с разрешением наполнять зрителями залы максимум на 30%. При этом, как сообщал «Номер один», в течение 2020 года, несмотря на ограничительные меры, республиканские театры подготовили 20 премьерных спектаклей, 30 новых концертных программ, два новых цирковых представления. В период пандемии состоялось 36 закрытых премьерных показов спектаклей и представлений. На различных интернет-платформах театры показали 68 спектаклей. Зрителями стали более миллиона человек. Только республиканские учреждения культуры показали 88 онлайн-концертов в интернет-пространстве, которые смогли посмотреть 203 619 зрителей. В период действовавших ограничений министерство культуры провело много онлайн-концертов и спектаклей, выставок и презентаций.
Нынешним указом главы Бурятии также дано разрешение возобновить при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований работу детских оздоровительных лагерей стационарного типа с наполняемостью не более 75 % от проектной вместимости, деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа. Последние могут работать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
Как информировал «Номер один», в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 лагеря будут работать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Они должны быть обеспечены рециркуляторами закрытого типа, бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами.
Кроме того, все работники перед заездом должны пройти тест на COVID-19. Персонал будет допущен к работе только после тщательного медицинского осмотра и отрицательных анализов на наличие инфекций. Во избежание пожаров проведут уборку территорий от сухого мусора, валежника, обновят минерализованные полосы и противопожарные разрывы.
Всего в 2021 году планируется открытие 65 лагерей с дневным пребыванием детей и 20 лагерей труда и отдыха в образовательных учреждениях Улан-Удэ, а также 10 загородных оздоровительных лагерей.
Фото: pixabay.com
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