В Улан-Удэ обокрали спящего скупщика гаджетов

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемого





В Улан-Удэ в отдел полиции поступило заявление о краже гаджетов из точки скупки. Директор рассказала, что ночью, пока продавец спал, неизвестный похитил из помещения девять телефонов и две музыкальные колонки. Ущерб оценен на сумму более 80 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



В результате оперативно-розыскных мероприятий уже утром подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался ранее неоднократно судимый за различные преступления 41-летний горожанин.



Установлено, что злоумышленник вначале собирался сдать в ломбард свой телефон, но, заметив спящего продавца, изменил планы. Воспользовавшись ключом, оставленным в замке входной решетчатой двери, он проник в помещение и прошел за прилавок. С витрины злоумышленник частично похитил имущество, после чего покинул точку скупки. Однако спустя 10 минут вернулся и забрал еще часть.



Похищенное у него изъято, кроме двух гаджетов, которые он сдал в ломбард той же сети.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



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