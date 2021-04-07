В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 374

За минувшие сутки заразились коронавирусом 43 человека, выздоровели - 74



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 374. Это на 43 случая больше, чем было во вторник, 54% (19 321) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 798 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 43 новых случаев коронавируса: 33 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 402 человека.



В стационарах получают лечение 456 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 315. В отделениях реанимации находится 59 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ 25 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.



Амбулаторное лечение проходят 338 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 782 (+74) человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 676 коек, занято – 456, свободно – 220 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 817 человек, с нарастающим итогом – 914 151 человека.



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