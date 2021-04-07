В Бурятии обновят мосты в Песчаной Венеции

Проектную документацию разработают на строительство мостов в Кяхте



В Бурятии на строительство мостов в старинном купеческом городе Кяхта разработают проектную документацию. Такое поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Кяхтинский район минтрансу республики, сообщили в пресс-службе ведомства.



В приграничном городе два деревянных моста, которые требуют реконструкции. Один находится по улице Банзарова и соединяет две части города. Деревянные пролеты сгнили и покосились. По инициативе мэра Кяхты Евгения Степанова два года назад движение по мосту для автомобильного транспорта перекрыли. Ближайший объезд находится примерно в 400 метрах от него.



Второй мост по улице Свердлова находится в центре и является стратегическим для города. По нему проходят большегрузные автомобили, в том числе для завоза уголя на котельную. Мост построен в 90-х годах и за это время проводился лишь текущий ремонт настила и пролетов.



«Нам район выделил 1,5 миллиона рублей на разработку проектной документации по двум мостам, но этого недостаточно. Стоимость одного проекта составляет в среднем 10 миллионов рублей», -рассказал Евгений Степанов, мэр города Кяхта.



Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии осмотрел состояние мостов. «После решения вопроса с проектной документацией мы рассмотрим варианты включения строительства мостов в одну из федеральных программ», - сказал министр.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

