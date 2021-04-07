В Улан-Удэ закрыли мосты для большегрузов

Им необходимо получение специальных разрешений на движение
В Улан-Удэ введено временное ограничение движения автотранспортных средств массой больше 20 тонн по мостовым искусственным сооружениям, сообщило управление дорог «Южный Байкал».
Ограничение введено по результатам обследования, проведенного в прошлом году. Эта мера позволит увеличить срок эксплуатации мостовых сооружений и обеспечить безопасность дорожного движения.
Для предотвращения заторов на подъездах к Улан-Удэ, управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит пользователей автомобильных дорог заблаговременного спланировать маршрут движения, а также учесть введенные ограничения при подготовке документов на получение специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
С информацией о введенных ограничениях на искусственных сооружениях можно ознакомиться на официальном сайте администрации Улан-Удэ.
Фото: «Номер один»
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