07.04.2021
В Улан-Удэ закрыли мосты для большегрузов

В Улан-Удэ закрыли мосты для большегрузов

Им необходимо получение специальных разрешений на движение

В Улан-Удэ введено временное ограничение движения автотранспортных средств массой больше 20 тонн по мостовым искусственным сооружениям, сообщило управление дорог «Южный Байкал».

Ограничение введено по результатам обследования, проведенного в прошлом году. Эта мера позволит увеличить срок эксплуатации мостовых сооружений и обеспечить безопасность дорожного движения.

Для предотвращения заторов на подъездах к Улан-Удэ, управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит пользователей автомобильных дорог заблаговременного спланировать маршрут движения, а также учесть введенные ограничения при подготовке документов на получение специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

С информацией о введенных ограничениях на искусственных сооружениях можно ознакомиться на официальном сайте администрации Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
мосты ограничения Улан-Удэ
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