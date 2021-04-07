Глава Бурятии встретился с родителями тяжелобольной Адисы

Организовать сбор средств для девочки на федеральном уровне не получится



Накануне состоялась долгожданная встреча Арсалана и Даримы Гармаевых с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. За день до события родители тяжелобольной Адисы со обратились к руководителю республики с просьбой помочь организовать сбор денежных средств на федеральном уровне.



- К сожалению, обратиться к представителям федеральной власти не получится. Отказ обоснован тем, что нашей дочери итак уже ставят «Спинразу». Также, не представится возможным организовать благотворительный вечер с участием депутатов Народного Хурала и представителей муниципальной и региональной властей, подобный вечер мы должны организовать сами, - рассказали близкие девочки.

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Из положительных итогов - Алексей Цыденов дал обещание поговорить с предпринимателями Бурятии, а также с крупными благотворительными фондами, попасть в которые очень нелегко.

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- Мы благодарим Алексея Самбуевича за уделенное нам время. И просим всех неравнодушных, всех, кого затронула история нашей доченьки, откликнуться на наш призыв о помощи. Нам дорога каждая минута, ведь она забирает жизнь Адисы, все дальше отбрасывая ее от спасения, - высказались родители девочки.



Как акцентировали мама и папа Адисы Гармаевой, препарат «Спинраза», увы, не является излечивающим от болезни. При помощи «Спинразы» можно только поддерживать состояние ребенка и не дать болезни прогрессировать. Для выздоровления Адисе нужен самый дорогостоящий препарат в мире под названием «Золгенсма». Стоимость – 160 миллионов рублей. Сбор денежных средств продолжается.



Как ранее писал "Номер один", у малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» - стоимость 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 39 миллионов от необходимой суммы.

Реквизиты:



СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

2202201887044796

89503863174

БИК: 048142604

SWIFT-код: SABRRUMM

Paysend: 2202201887044796



СБЕРБАНК счёт Адисы

40817810709167640548



СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )

4173980028315014

📲 89516399101

Paysend: 4173980028315014



ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )

4893470460105726

89503863174

BIC: VTBRRUMMXXX

Paysend: 4893470460105726



ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962

BIC : GAZPRUXXX

Paysend: 4249170443427962



ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

5536913926253812

Paysend: 5536913926253812



PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)



PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г)



GOFUNDME



Фонды:



БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом

Адиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443

Сумма от 100 до 15 000 рублей

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‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️



БФ «Право на жизнь»

ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА

Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования



БФ "РЕНЕССАНС"

Счет: 40703810302500002660 ₽

ИНН 2543155339 КПП 254301001

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК 044525999



фото: из соцсетей Гармаевых Накануне состоялась долгожданная встреча Арсалана и Даримы Гармаевых с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. За день до события родители тяжелобольной Адисы со обратились к руководителю республики с просьбой помочь организовать сбор денежных средств на федеральном уровне.- К сожалению, обратиться к представителям федеральной власти не получится. Отказ обоснован тем, что нашей дочери итак уже ставят «Спинразу». Также, не представится возможным организовать благотворительный вечер с участием депутатов Народного Хурала и представителей муниципальной и региональной властей, подобный вечер мы должны организовать сами, - рассказали близкие девочки.Из положительных итогов - Алексей Цыденов дал обещание поговорить с предпринимателями Бурятии, а также с крупными благотворительными фондами, попасть в которые очень нелегко.- Мы благодарим Алексея Самбуевича за уделенное нам время. И просим всех неравнодушных, всех, кого затронула история нашей доченьки, откликнуться на наш призыв о помощи. Нам дорога каждая минута, ведь она забирает жизнь Адисы, все дальше отбрасывая ее от спасения, - высказались родители девочки.Как акцентировали мама и папа Адисы Гармаевой, препарат «Спинраза», увы, не является излечивающим от болезни. При помощи «Спинразы» можно только поддерживать состояние ребенка и не дать болезни прогрессировать. Для выздоровления Адисе нужен самый дорогостоящий препарат в мире под названием «Золгенсма». Стоимость – 160 миллионов рублей. Сбор денежных средств продолжается.Как ранее писал "Номер один", у малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» - стоимость 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 39 миллионов от необходимой суммы.Реквизиты:СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )220220188704479689503863174БИК: 048142604SWIFT-код: SABRRUMMPaysend: 2202201887044796СБЕРБАНК счёт Адисы40817810709167640548СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )4173980028315014📲 89516399101Paysend: 4173980028315014ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )489347046010572689503863174BIC: VTBRRUMMXXXPaysend: 4893470460105726ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962BIC : GAZPRUXXXPaysend: 4249170443427962ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )5536913926253812Paysend: 5536913926253812PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г) garm_darima19@mail.ru PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee Фонды:БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словомАдиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443Сумма от 100 до 15 000 рублей‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️БФ «Право на жизнь»ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСАПример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвованияБФ "РЕНЕССАНС"Счет: 40703810302500002660 ₽ИНН 2543155339 КПП 254301001ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"БИК 044525999фото: из соцсетей Гармаевых