Глава Бурятии встретился с родителями тяжелобольной Адисы

Организовать сбор средств для девочки на федеральном уровне не получится
Накануне состоялась долгожданная встреча Арсалана и Даримы Гармаевых с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. За день до события родители тяжелобольной Адисы со обратились к руководителю республики с просьбой помочь организовать сбор денежных средств на федеральном уровне.
- К сожалению, обратиться к представителям федеральной власти не получится. Отказ обоснован тем, что нашей дочери итак уже ставят «Спинразу». Также, не представится возможным организовать благотворительный вечер с участием депутатов Народного Хурала и представителей муниципальной и региональной властей, подобный вечер мы должны организовать сами, - рассказали близкие девочки.
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Из положительных итогов - Алексей Цыденов дал обещание поговорить с предпринимателями Бурятии, а также с крупными благотворительными фондами, попасть в которые очень нелегко.
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- Мы благодарим Алексея Самбуевича за уделенное нам время. И просим всех неравнодушных, всех, кого затронула история нашей доченьки, откликнуться на наш призыв о помощи. Нам дорога каждая минута, ведь она забирает жизнь Адисы, все дальше отбрасывая ее от спасения, - высказались родители девочки.
Как акцентировали мама и папа Адисы Гармаевой, препарат «Спинраза», увы, не является излечивающим от болезни. При помощи «Спинразы» можно только поддерживать состояние ребенка и не дать болезни прогрессировать. Для выздоровления Адисе нужен самый дорогостоящий препарат в мире под названием «Золгенсма». Стоимость – 160 миллионов рублей. Сбор денежных средств продолжается.
Как ранее писал "Номер один", у малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Эта болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» - стоимость 160 миллионов рублей. Необходимую сумму для покупки лекарства нужно собрать до момента, пока малышке исполнится 7 месяцев, т.е. впереди еще 4 месяца для сбора денежных средств. На данный момент удалось собрать 39 миллионов от необходимой суммы.
Реквизиты:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
📲 89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
BIC : GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com
GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee
Фонды:
БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом
Адиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443
Сумма от 100 до 15 000 рублей
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‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️
БФ «Право на жизнь»
ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА
Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования
БФ "РЕНЕССАНС"
Счет: 40703810302500002660 ₽
ИНН 2543155339 КПП 254301001
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
фото: из соцсетей Гармаевых
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