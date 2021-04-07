Домостроительный комбинат в Улан-Удэ планируют запустить уже в этом году

Сейчас на предприятии монтируют оборудование





Монтаж нового оборудования начался в производственном корпусе домостроительного комбината, который находится в промзоне на юго-востоке Улан-Удэ. Запуск производства планируется в третьем квартале 2021 года, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Реализация проекта по созданию домостроительного комбината в Улан-Удэ идет в рамках трёхстороннего инвестиционного соглашения, заключенного 30 июня 2020 года между правительством Бурятии, администрацией Улан-Удэ и ООО «БурГражданСтрой» на срок до 2031 года. Для того, чтобы начать производство, в сентябре прошлого года «Бургражданстрой» выкупил недалеко от ТЭЦ-2 производственный и административный корпуса.





– По проекту туда должны переехать немало новоселов и представителей малого бизнеса, открыв на первых этажах зданий свои предприятия: кафе, магазины и другие объекты сферы услуг, – сообщил гендиректор некоммерческой организация «Фонд развития города Улан-Удэ» Евгений Бартанов.





По проекту планировки нового жилого района предусмотрено строительство домов с подземными парковками и со всей сопутствующей инфраструктурой. Это школы, детсады, поликлиника, магазины, спортивные площадки и спортзал. Также в перспективе крупный торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром.





Здесь будут изготавливаться железобетонные изделия для строительства многоэтажных домов. Уже запланировано возведение нового жилого района «Мегаполис» на территории 148А квартала с возведением 30 домов. Это будет первая очередь строительства – десять жилых домов на полторы тысячи квартир, которые планируется сдать в четвертом квартале 2023 года. Это будут 1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 38 до 76 квадратных метров. Всего планируется ввести более 1 млн кв.м. жилья.Именно Фонд развития города сейчас занимается сопровождением инвестиционных проектов по принципу «одного окна».– Первые этажи зданий предназначены для продажи и сдачи в аренду малому бизнесу, соответственно, будут созданы и новые рабочие места. Тем самым, часть новоселов будут работать внутри района, что снизит колебания дорожного трафика, – подчеркнул Евгений Бартанов.Кроме того, планируется строительство дороги Спиртзаводской тракт – Энергетик – ул. Мокрова с перспективой ее расширения до четырехполосной, что предусматривается в стратегическом плане развития Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ