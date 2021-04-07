Комиссия Генштаба проверила боеготовность воинских частей в Бурятии

Ракетное соединение с оперативно-тактическими комплексами «Искандер-М» поднималось по тревоге



Комиссия Генерального штаба Вооруженных Сил России начала проверку соединений и воинских частей Восточного военного округа. В общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, по тревоге было поднято ракетное соединение на оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер-М», сообщили в пресс-службе ВВО.



Военнослужащие после приведения в высшие степени боевой готовности совершили марш на штатной технике в заданный район, отработав все элементы всестороннего обеспечения. По прибытию на место личный состав выполнил задачи по предназначению, выполнив электронные пуски ракет по указанным целям.



Помимо проверки выполнения нормативов комиссия оценила состояние парковой зоны, условия хранения и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено оперативному реагированию на внезапно поступающие вводные и готовности командиров различного звена в короткий срок принимать правильные решения в сложной тактической обстановке.



Также проверке подверглись мотострелковое и танковое соединения общевойсковой армии Восточного военного округа. Комиссия проверяет уровень оперативной, мобилизационной и боевой подготовки, аспекты организации службы и повседневной деятельности в соединениях и воинских частях.



Фото: function.mil.ru

