Вертолет МЧС России заступил на дежурство в Бурятии

Всего мониторингом пожарной опасности в тайге займутся 13 воздушных судов



В Бурятию прибыл вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. В целях принятия оперативных мер по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, весеннего половодья и летних паводков Ми-8 будет вести круглосуточное дежурство на территории республики, сообщили в региональном главке МЧС.



Всего в Бурятии в этом году запланировано более 1400 летных часов авиамониторинга пожарной опасности в лесах, работать будут 13 воздушных судов, уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Первые воздушные суда появятся в районах уже к 10 апреля. В пожароопасный сезон в зависимости от класса пожарной опасности в лесах, установлено количество вылетов в день. Так, например, при пятом, высоком классе пожарной опасности авиапатрулирование необходимо проводить не менее трех раз в день» - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Григорий Сердюков.



Кроме авиапатрулирования в лесах республики будет проходить и наземное патрулирование по 188 маршрутам. Их общая протяженность – более 14 тысяч километров. Также для оперативного обнаружения лесных пожаров планируется увеличение числа видеокамер системы «Лесохранитель» в разных районах республики до 30 штук.



Напомним, первый в 2021 году лесной пожар в Бурятии зарегистрирован 3 апреля. Возгорание произошло в Иволгинском районе в 6 км от села Кокорино. Всего с начала пожароопасного периода на территории региона произошло четыре лесных пожара.



Фото: 03.mchs.gov.ru

