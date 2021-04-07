7 апреля – Всемирный день здоровья

Сделать правильный выбор: сохранить здоровье





7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день врачи по всему миру напоминают о том, как сохранить и укрепить здоровье на долгие годы. Многое в вопросе сохранения здоровья зависит от образа жизни человека и факторов риска, способствующих развитию болезней. О том, как стать приверженником ЗОЖ и снизить факторы риска, рассказывает врач-профилактолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики АюнаАюшиева.

Врачи выделяют две группы факторов риска: устранимые и неустранимые. К неустранимым факторам риска относят возраст, пол и наследственность. Те факторы, которые можно и нужно устранить, – курение, нерациональное питание, избыточный вес и ожирение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем.Курение называют первым среди устранимых факторов риска. С курением ассоциированы болезни органов дыхания, рак полости рта, гортани, пищевода, печени, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря, молочной железы, а также болезни сердечно-сосудистой системы. Связь эта выше, если курение начинается с раннего возраста.Отказавшись от этой пагубной привычки, человек может в течение двух лет снизить общий риск смертности в два раза, а через 5-15 лет он становится сравним с риском у тех, кто никогда не курил.Неправильное питание увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, ожирения, сахарного диабета, рака и других заболеваний.У человека ежедневно должно быть 3 приема пищи и 2 перекуса. Приемы пищи означают не десерты и закуски, а полноценную еду – завтрак, обед, ужин (каши, супы, мясо, овощи, фрукты). Ужинать надо как минимум за два часа до сна. Основные продукты для перекусов – фрукты и овощи.В дневном меню должно быть, как можно, меньше сахара и сладкого. Согласно рекомендациям ВОЗ, дневная норма потребления сахара для здорового человека не должна превышать 50 грамм (около 10 чайных ложек). В случае наличия или предрасположенности к хроническим заболеваниям это количество сокращается до 30 грамм, а при заболевании почек, сахарном диабете – до 15-20 грамм.Важно употреблять меньше соли в чистом виде и максимально сократить чрезмерно соленые продукты (твердые сыры, колбасные изделия, соленья, сельдь, копчености, консервы, майонез, кетчуп, соевый соус). Дневная норма соли для здорового человека – не более 5 г в день (одна столовая ложка без горки), при риске или наличии хронических заболеваний – 3-4 г.Лишний вес способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии, оказывает дополнительную нагрузку на суставы.В большинстве случаев к лишнему весу приводят нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. Людям со склонностью к избыточному весу следует уравновесить количество потребляемой пищи и уровень физических нагрузок. Еще один незаменимый элемент профилактики – это регулярные обследования.Гиподинамия – причина развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности инсульта, ожирения, сахарного диабета, остеопороза и многих других заболеваний. Чтобы избежать развития гиподинамии и снизить риск возникновения множества смертельных болезней, нужно активно двигаться, например, ходить не менее 10 часов в неделю 30 минут в день, заниматься активными видами спорта (плавание, скандинавская ходьба, лыжи, коньки, активные игры), делать дома ежедневную зарядку и физкультминутки на работе.Насчитывается порядка 200 заболеваний и нарушений функций органов и тканей человеческого организма, вызванных влиянием алкогольных напитков. От его употребления больше всего страдает сердечно-сосудистая и нервная системы, почки, печень и суставы. Кроме того, люди в алкогольном опьянении чаще погибают от внешних причин, таких как ДТП, несчастные случаи, алкогольные отравления и т.д.Мероприятия по снижению факторов риска являются основными направлениями Национального проекта «Демография» и региональной программы«Укрепление общественного здоровья». На сегодняшний день в каждом районе Бурятии разработана и внедряется муниципальная программа по данному проекту.Сегодня в условиях распространения новой коронавирусной инфекции вопросы сохранения здоровья становятся еще более актуальными, так как у людей, имеющих факторы риска чаще развиваются осложнения при заражении новой коронавирусной инфекцией. Только в ваших силах организовать правильное питание, обеспечить двигательную активность для себя и детей, отказаться от вредных привычек. Все эти меры помогут поддержать иммунитет и снизить риск развития инфекционных и неинфекционных заболеваний.Будьте здоровы!Фото: РЦОЗиМП