В Бурятии перед судом предстанут мошенники в сфере недвижимости

Обманутые ими жители республики понесли общий ущерб на 2,5 млн рублей, отдавая жуликам предоплату



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары (46 и 47 лет), обвиняемых в мошенничестве в значительном и крупном размерах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. Ранее не судимые муж и жена на протяжении почти пяти лет (начиная с 2014 года) обманом похищали деньги покупателей недвижимости, имеющейся в собственности у одного из подозреваемых.



Злоумышленники предлагали клиентам купить принадлежащий им дом, заключали с ними предварительные договоры купли-продажи и брали задаток. Сумма предоплаты варьировалась от 200 до 500 тысяч рублей. При этом фигуранты предупреждали: для того, чтобы сделка состоялась, необходимо оформить дополнительные недостающие документы. Процедуру оформления бумаг они обещали сделать в максимально короткий срок, после чего перейти к заключению основного договора. Однако фактически никаких действий не производили и под разными предлогами не возвращали деньги клиентам.



Органами следствия установлена причастность обвиняемых к пяти фактам подобных преступлений. Жертвами фигурантов стали жители Улан-Удэ и Прибайкальского района. Среди них пенсионеры и молодые семейные пары, женщина с двумя детьми. Отметим, что некоторые из потерпевших, рассчитывая на приобретение жилья у мошенников, продавали свое имущество и дополнительно брали кредиты.



Cледователем также собрана доказательная база по установлению причастности 47-летней злоумышленницы к двум фактам мошенничества, связанного с арендой квартиры. В 2020 году женщина, арендовав жилье в центре города, выставила объявление о его сдаче. Забирая у клиентов задаток за съем жилища, квартиру им в итоге она не сдавала и оставляла себе предоплату.



Общий ущерб от противоправных действий фигурантов составил около 2,5 миллионов рублей.



Следователем проведена кропотливая работа по возмещению причиненного ущерба. В результате потерпевшим возвращено 75 тысяч рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 1,5 миллиона рублей.



Уголовное дело с обвинительным заключением направлено суд для рассмотрения по существу.



Фото: МВД по Бурятии

