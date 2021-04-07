В парламент Бурятии внесен закон о создании вытрезвителей

Возрождение этих учреждений до сих пор вызывает вопросы из-за реалий их работы в СССР



Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в Народный Хурал законопроект, в котором предлагается создать в республике организацию, оказывающую помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Такая правовая возможность для регионов РФ появилась в связи с принятием в декабре прошлого года федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».



Как следует из пояснительной записки, для Бурятии необходимость «вытрезвителей» продиктована непростой ситуацией. По статистике, с 2018-го по 2020-й годы в медицинские учреждения Бурятии «ежегодно доставлялось не менее 3280 человек, находившихся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, которые не нуждались в оказании медицинской помощи». Основная нагрузка приходится на Улан-Удэ. Ежегодно более 100 человек умирают по причине алкогольного опьянения. В основном гибнут люди трудоспособного возраста, в том числе и от переохлаждения на улицах.



На заседании Комитета Народного Хурала по государственному устройству законопроект представила заместитель министра здравоохранения Наталья Логина. Согласно концепции закона, полномочия закрепляются за органами исполнительной власти. Специализированные организации по «вытрезвлению» будут создаваться на базе медицинских учреждений, что позволит оказывать медицинскую помощь при необходимости.



«В Улан-Удэ такой пункт предполагается открыть на базе Республиканского наркологического диспансера. Пока идет поиск помещения», - пояснила замминистра.



Для круглосуточного дежурства потребуется пять ставок фельдшеров, десять ставок санитаров. Предварительная расчетная потребность финансирования по открытию пункта вытрезвления в Улан-Улан составляет 15 миллионов рублей.



Депутаты Народного Хурала Михаил Степанов и Матвей Гершевич поинтересовались у докладчика стоимостью услуг «вытрезвителя». На что замминистра ответила, что содержаться подведомственная медицинская организация будет за счет бюджета региона, а её услуги будут бесплатными.



Между тем, возрождение вытрезвителей, все-таки,



Ну, а тем, кто не помнит реалий советского прошлого, в помощь «Милицейский протокол» Владимира Высоцкого: «Приятно все же, что нас здесь уважают/ Гляди, подвозят, гляди, сажают/ Разбудит утром не петух, прокукарекав/ Сержант подымет, как человека/ Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся...». В нем все описано практически документально.



Фото: hural-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов внес в Народный Хурал законопроект, в котором предлагается создать в республике организацию, оказывающую помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.Такая правовая возможность для регионов РФ появилась в связи с принятием в декабре прошлого года федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».Как следует из пояснительной записки, для Бурятии необходимость «вытрезвителей» продиктована непростой ситуацией. По статистике, с 2018-го по 2020-й годы в медицинские учреждения Бурятии «ежегодно доставлялось не менее 3280 человек, находившихся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, которые не нуждались в оказании медицинской помощи». Основная нагрузка приходится на Улан-Удэ. Ежегодно более 100 человек умирают по причине алкогольного опьянения. В основном гибнут люди трудоспособного возраста, в том числе и от переохлаждения на улицах.На заседании Комитета Народного Хурала по государственному устройству законопроект представила заместитель министра здравоохранения Наталья Логина. Согласно концепции закона, полномочия закрепляются за органами исполнительной власти. Специализированные организации по «вытрезвлению» будут создаваться на базе медицинских учреждений, что позволит оказывать медицинскую помощь при необходимости.«В Улан-Удэ такой пункт предполагается открыть на базе Республиканского наркологического диспансера. Пока идет поиск помещения», - пояснила замминистра.Для круглосуточного дежурства потребуется пять ставок фельдшеров, десять ставок санитаров. Предварительная расчетная потребность финансирования по открытию пункта вытрезвления в Улан-Улан составляет 15 миллионов рублей.Депутаты Народного Хурала Михаил Степанов и Матвей Гершевич поинтересовались у докладчика стоимостью услуг «вытрезвителя». На что замминистра ответила, что содержаться подведомственная медицинская организация будет за счет бюджета региона, а её услуги будут бесплатными.Между тем, возрождение вытрезвителей, все-таки, вызывает многочисленные вопросы . Да, и закрыты они были в свое время не просто так , а из-за того, что провоцировали милицейский «беспредел», когда ради пресловутых отчетных «палок» стражи правопорядка доставляли в них в первую очередь вполне благополучных людей, возвращавшихся домой в подпитии после тех или иных вечеринок и не представлявших угрозы ни себе, ни окружающим. Дело в том, что с этих клиентов можно было брать штрафы и наслаждаться отправкой протоколов по месту работы в предвкушении оргвыводов. А беспробудные пьяницы и бомжи, спящие на лавочках, тогда милицию не интересовали, так как взять с них было нечего. Гарантий, что эта история не повторится, нет.Ну, а тем, кто не помнит реалий советского прошлого, в помощь «Милицейский протокол» Владимира Высоцкого: «Приятно все же, что нас здесь уважают/ Гляди, подвозят, гляди, сажают/ Разбудит утром не петух, прокукарекав/ Сержант подымет, как человека/ Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся...». В нем все описано практически документально.Фото: hural-buryatia.ru