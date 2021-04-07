В Бурятии видеокамеры собрали в 35 млн рублей штрафов

За три месяца на дорогах республики ии камерами зафиксировано свыше 68,5 тысячи нарушений ПДД



В Бурятии с начала года сотрудниками ГИБДД вынесено более 68,5 тысячи постановлений по нарушениям, зафиксированным камерами ЦАФАП ГИБДД. Нарушителями оплачены штрафы на сумму 35 миллионов рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено свыше 14 тысяч постановлений, сообщили в МВД по Бурятии.



Анализ показал, что основным видом фиксируемых правонарушений стало превышение установленной скорости движения – более 58 тысяч фактов. Свыше 3700 постановлений направлено собственникам транспортных средств за проезд на запрещающий сигнал светофора. Зарегистрировано 3350 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.



На региональных дорогах камерами ЦАФАП выявлено более 8 тысяч нарушений, на федеральных – около 19,5 тысячи нарушений.



С помощью автоматизированных комплексов сотрудниками ГИБДД также проверяются водители, лишенные права управления транспортными средствами. За три месяца 57 таких нарушителей привлечены к административной ответственности.



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