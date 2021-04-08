Максим Бурчевский отказался от многомиллионных исков к Жамбалову и Пилосяну

Свое решение отец погибшей девушки не объяснил





На состоявшемся сегодня заседании Прибайкальского райсуда, где рассматривалось уголовное дело в отношении бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова, отец погибшей девушки Максим Бурчевский неожиданно отказался от многомиллионных исков к подсудимому и его другу бизнесмену Галусту Пилосяну.

Заявление Максима Бурчевского прозвучало словно гром среди ясного неба. Адвокаты Жамбалова и сам подсудимый не могли поверить своим ушам: к нему снимаются материальные претензии в размере заявленных 10 миллионов рублей. Также Бурчевский решил «простить» и Галуста Пилосяна, который по-прежнему утверждает, что именно он сидел за рулем джипа «Тойота Ленд Крузер» в момент ДТП.Максим Бурчевский не обосновал свой неожиданный шаг и не стал его комментировать, сообщив лишь, что все же намерен взыскать с подсудимого 150 тысяч рублей на услуги юриста на суде.Судя по всему, данный шаг Бурчевского был вынужденным. Ранее он жаловался на то, что Галуст Пилосян еще весной 2020 года избавился от своих активов. Фактически безработным с тех пор стал и Баир Жамбалов. В этих условиях взыскание многомиллионных сумм с «нищего» фигуранта и его друга было заведомо проигрышным делом.Впрочем, отказавшись от двух исков по 10 миллионов рублей к Пилосяну и Жамбалову, Бурчевский, тем не менее, не отозвал свой третий иск на эту же сумму к владельцу джипа «Тойота Ленд Крузер» Юрию Жалсанову. Напомним, речь идет о родственнике Баира Жамбалова, который, являясь владельцем средства повышенной опасности, передал его виновнику смертельного ДТП.Поскольку джип не был застрахован, получить ущерб по ОСАГО не удалось. Поэтому пострадавшая сторона имеет право взыскать материальный ущерб не с того, кто находился за рулем в момент ДТП, а с владельца автомобиля. Максим Бурчевский сообщил «Номер один», что иск к г-ну Жалсанову будет в ближайшее время рассмотрен Иволгинском райсудом - по месту регистрации официального владельца автомобиля.Фото: «Номер один»