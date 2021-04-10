Жители Улан-Удэ негодуют по поводу обрезки деревьев во дворах

Столица Бурятии испытывает острый дефицит озеленения



Вслед за возмущенными оценками, касающимися работы муниципальных организаций по обрезке деревьев в общегородских местах, среди жителей Улан-Удэ появились нелицеприятные отзывы о работе с насаждениями на придомовой территории.



Деревья не умеют убегать



Столица Бурятии испытывает острый дефицит озеленения. Улан-Удэ никак не может дотянуть до положенной нормы. Не говоря уже о том, чтобы превысить ее. В последние годы в городе проходит активная кампания по озеленению. Есть целая программа «Зеленый город».



Но ситуация производит очень противоречивое впечатление. С одной стороны, высаживаются тысячи новых саженцев. А с другой - горожан шокирует то, как обращаются со взрослыми деревьями. По результатам обрезок от них остаются унылые торчащие стволы. Они торчат в небо по всему городу, всем своим видом взывая: «Как же так, люди!».



Нынешней весной в городе вновь развернулась кампания по обрезке. В ней активно участвуют «управляшки», взявшие в оборот насаждения на территориях, прилегающих к многоквартирным домам.



Улан-удэнка Елена Коновалова вот уже несколько лет живет на улице Гагарина в Железнодорожном районе. Недавно, утром направляясь на работу, она была шокирована тем, во что превратили деревья возле дома №32, мимо которых традиционно лежал ее путь.



- Я постоянно ходила на работу в БГСХА под этими деревьями. Они не очень старые, в хорошем состоянии – ильм мелколистный и тополь. «Сидят» не близко к зданиям. Никаких аварийных ситуаций тоже не создают, - рассказала горожанка «Номер один».



Обрезка шла с самого утра.



- В 8:40 утра их уже обрезали. Я даже не слышала. Если бы видела, как они это делают, то подошла бы и сказала, зачем – ведь ветви не рядом с домом, не рядом с детской площадкой, ничего не загораживают, не мешают, пуха нет. Клены и ильмы – это растения «третьей величины», то есть у них высота максимум четыре метра. Они еще немножко на склоне. Судя по внешнему виду, что удобно спилить было, то и спилили. Хотя там машины никто не ставит, пешеходных дорожек нет… И вдруг вот так. Все ветки срезали боковые и верхушку оттяпали, остались стволы метра три высотой, срезы закрасили синей краской. Это ужасно, - рассказывает историю Елена Коновалова.



Когда горожанка обнаружила жестко обрезанную группу деревьев, бригада, работавшая с этими ильмами и кленами, уже переместилась на обрезку насаждений, находящихся подальше.



Женщина подошла к работникам и поговорила с ними. Выяснилось, что местная «управляшка» наняла их для проведения данной процедуры.



Елена, помимо того, что работает в БГСХА, является доцентом, также входит в состав научно-технического совета, создание которого предусматривала программа «Зеленый город». Совет создали летом прошлого года.



Она подозревает, что люди, обрезавшие насаждения близ дома по Гагарина, 32, не видят разницы между обрезкой деревьев разных пород. Осмотрев итоги обрезки, пришла к выводу, что это ни санитарная, ни омолаживающая, ни формовочная подрезка.



- Ни одна из этих обрезок не подходит под то, что сделано у дома по Гагарина, 32. Я поэтому и спросила у работавшей бригады, кто им сказал так резать. Если мне будут говорить, что это санитарная обрезка, что были больные, сухие ветки, то я шесть лет мимо них ходила и точно скажу, что там не было сухих веток, требовавших демонтажа, а также больных, «аварийных», - говорит улан-удэнка.



Директор местной «управляшки» «Содружество» Андрей Темников, с которым связался «Номер один», высказал свою точку зрения на проведенные работы.



- У нас на руках есть письмо-заявление, подписанное 40 собственниками из дома по улице Гагарина, 32 П (обрезанные деревья находятся между домами 32 и 32 П. - Прим. ред.), - сказал предприниматель и заверил, что никаких больших вопросов, нареканий не возникает.



Он охарактеризовал подрезку как санитарную.



- Потому что очень много сухих, гнилых, мертвых веток было сверху. Такой клен, когда обрезаешь, он еще лучше расти начинает. Фактически ствол остался, потом вокруг него обрастает мелкая поросль, поддающаяся уже формовочной обрезке. Я объяснял людям, что, если интересно, то можно посмотреть на деревья у дома по улице Юного коммунара, 10. Абсолютно такие же клены, так же подпиленные. Можно посмотреть, как это все выглядит, - сказал директор.



«Зеленая гвардия» постарела



Озеленение – это не только посадка саженцев.



- Например, наша кафедра лесоводства участвовала в инвентаризации зеленых насаждений общего пользования на территории Железнодорожного района Улан-Удэ. Мы пришли к неутешительному выводу, что тополям там от 60 и больше лет. Это те, которые представлены в линейных насаждениях. И в этих линейных насаждениях разница в возрасте минимальная. Их высаживали практически одновременно, - говорит Елена Коновалова.



Между тем в сфере озеленения существуют нормативы, определяющие наиболее эффективный путь эксплуатации зеленых зон.



- Нормативный срок службы древесно-кустарниковой растительности в городах ограничен, так как она несет огромные нагрузки. На месте тех тополей, которые есть, надо было еще 20 лет назад посадить новые. И к настоящему времени они достигли бы своего максимального функционала, - комментирует наша собеседница, в частности, ситуацию в Железнодорожном районе.



И 60 лет - это немыслимый, неположенный срок.



Ведь, по сути, деревья, которые садят в городах, — это эксплуатируемое сооружение, функциональные, защитные посадки.



Их задача не только украшение улиц и площадей, но и защита от пыли, газов, шума. Так же как меняют трубопровод, который уже не может работать в напряженном режиме, точно так же надо регулярно менять «уставшие», выработавшиеся деревья. Линия деревьев, посаженных у дороги, это не яблоневый сад на даче.



Но, подчеркивает Елена Коновалова, конечно, речь не идет о том, что их сегодня надо одномоментно убрать. Даже обладая пониженным потенциалом, тополя продолжают «держать» грунтовые воды, почву, поддерживают микроклимат и т. д. Упомянутый выше научно-технический совет в том числе помогает определить, какие насаждения надо заменить в первую очередь, каким образом, какими породами.



- От тополей отказаться невозможно. Это дерево первой величины (может быть выше 15 метров. – Прим. ред.) и создает каркас, основу, к которой можно что-то добавлять. Высотная застройка предполагает, что на расстоянии пяти - семи метров создается защитная полоса от дороги. Однако тополя тоже разные. Есть и с пухом, что не очень комфортно. И поэтому мы в свое время рекомендовали беспуховый тополь алтайский, тополь серебристый. Он очень быстро растет, создает каркас и вносит разнообразие. К тому же тополь бальзамический, распространенный в Улан-Удэ, может поражаться тополевой молью. А тополь серебристый она не поражает, - поясняет Елена Коновалова.



Тополь максимально улавливает пыль, поглощает вредные газы за счет площади и клейкости листьев.



Процесс пошел



Как влиять на обрезку деревьев у дома? По мнению нашей собеседницы, то, как «управляшки» порой обращаются с деревьями на придомовой территории, фактически является сегодня заботой жителей дома. Собственники квартир должны следить, что делают с насаждениями, произрастающими поблизости от их домов на прилегающей территории.



Это ведь собственники заключают договоры с управляющими компаниями, возлагают на них выполнение ряда функций по дому (в том числе уход за насаждениями) и оплачивают услуги «управляшек».



Пожалуй, впервые за последние годы вопрос придомовых насаждений сейчас вызвал пристальное внимание города. Раньше в этой проблеме никто досконально не разбирался.



Сергей Бурдиков, председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета, сообщил «Номер один», что недавно вопрос об отношении к данным насаждениям рассматривался на заседании, посвященном реализации программы «Зеленый город».



По его словам, в настоящее время муниципальные власти думают над разработкой нормативного акта, призванного детализировать и упорядочить работу по обрезке кустов и деревьев. Сергей Бурдиков считает, что уточняющий акт может быть принят в ближайшие месяцы, чтобы осенью 2021 года работа с деревьями прошла с его учетом.



Кое-что, конечно, делается. Так, Сергей Бурдиков рассказал, что в прошлом году на его округе одна из «управляшек» нарушила технологию обрезки. За нарушение она оштрафована.



Кстати, в городе есть акт, регламентирующий процесс полной ликвидации дерева, куста: надо получить порубочный билет, провести компенсационные посадки.



Есть здравая мысль - рассматривать обрезку дерева, при которой от него остается ствол высотой полтора-два метра, как ликвидацию дерева.



- В обрезке есть нюансы. Думаю, было бы правильно до проведения обрезки получать заключение горлесхоза. Как и при спиле дерева. Например, когда у нас на центральных улицах спиливали деревья, по каждому проводилось обследование. В некоторых случаях, по заключению горлесхоза, его оставляли, в том числе возле здания администрации, - говорит Сергей Бурдиков.



Пока новый нормативный акт не выпущен, возмущенным улан-удэнцам надо обращаться с жалобами в райадминистрации Улан-Удэ.



Петр Санжиев, «Номер один».