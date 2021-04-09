В Бурятии чиновников заставили выдать сиротам нормальное жилье

Жить в предоставленных им помещениях было невозможно





Прокуратура Бурятии через суд заставила Минсоцзащиты выдать двум сиротам из Иволгинского района жилье, в котором можно жить.

«В 2014 и 2015 годах сиротам предоставили жилые помещения. Это жилье не соответствовало санитарным и техническим правилам и нормам. Нарушения, допущенные при строительстве, не позволяли использовать дома для круглогодичного проживания людей», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор направил иск к министерству социальной защиты населения Бурятии о предоставлении сиротам новых благоустроенных помещений взамен непригодного жилья. Суд требования прокурора удовлетворил. В марте обратившимся в прокуратуру сиротам выделили нормальное жилье взамен непригодного.Фото: pixabay.com