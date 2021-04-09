В Бурятии чиновников заставили выдать сиротам нормальное жилье

Жить в предоставленных им помещениях было невозможно
Прокуратура Бурятии через суд заставила Минсоцзащиты выдать двум сиротам из Иволгинского района жилье, в котором можно жить.
«В 2014 и 2015 годах сиротам предоставили жилые помещения. Это жилье не соответствовало санитарным и техническим правилам и нормам. Нарушения, допущенные при строительстве, не позволяли использовать дома для круглогодичного проживания людей», - рассказали в надзорном ведомстве.
В связи с этим прокурор направил иск к министерству социальной защиты населения Бурятии о предоставлении сиротам новых благоустроенных помещений взамен непригодного жилья. Суд требования прокурора удовлетворил. В марте обратившимся в прокуратуру сиротам выделили нормальное жилье взамен непригодного.
Фото: pixabay.com
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