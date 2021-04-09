Монголия вводит строгий карантин

Начинается раздача «вертолетных» денег - каждому жителю страны 300 тысяч тугриков
Правительство Монголии на внеочередном заседании перевело действующий режим повышенной готовности с оранжевого на красный уровень и ввело строгий карантин с 10 по 25 апреля, сообщает МОНЦАМЭ.
«Правительство усиленно работает, чтобы найти пути и возможности для защиты здоровья населения и восстановления экономики. В рамках этой работы активизирована кампания массовой вакцинации населения. Мы поставили перед собой цель - привить всех взрослых граждан в Улан-Баторе к 1 мая, и она будет продолжена в дальнейшем. Также будет усилена работа дезинфекции. Кроме того, разрабатывается и будет реализована программа «Укрепление иммунитета у пожилых граждан», - рассказал вице-премьер Сайнбуянгийн Амарсайхан.
Кроме того, жители страны получат материальную поддержку от властей. «С сегодняшнего дня 300 тысяч тугриков (105 долларов или чуть более 8 тысяч рублей) переводятся на счета каждого гражданина Монголии, а это всего 3,3 миллиона человек. До настоящего времени такого рода масштабной программы не осуществлялось в стране. Поэтому на это необходимо время, т.е. для открытия банковского счета для каждого гражданина. Мы планируем использовать счета граждан, на которые поступают пенсия и детские пособия. Ожидается, что на все это понадобится 7-10 дней», - пояснил министр финансов Болдын Жавхлан.
Всего в Монголии зафиксировано 12 780 случаев коронавируса, 8 140 человек выздоровели, 18 умерли, лечатся 2 176 человек.
Фото: montsame.mn
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