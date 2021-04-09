ТГК-14 добивается роста тарифов в Бурятии через ФАС России

Энергокомпания просит включить в тариф премии поставщикам топлива и расходы на свой аппарат



ТГК-14 подала заявления в ФАС России с жалобами на Республиканскую службу по траифам (РСТ РБ) о том, что в тарифе на тепловую энергию не учтены 450 миллионов рублей, в т.ч. затраты на премию поставщикам топлива, затраты аппарата управления в Чите и другие, сообщила пресс-служба РСТ.



РСТ Бурятии считает, что эти затраты являются необоснованными. А включение их в расходы ТГК-14 приведет к росту тарифов на тепловую энергию и горячую воду в Улан-Удэ и Каменск с 1 июля текущего года до 15%.



РСТ РБ направило письмо в ФАС России с предложением полностью отказать ТГК-14 в удовлетворении этих требований.



Фото: news.tgk-14.com

