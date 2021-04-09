В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 465

Всего выздоровели от коронавируса 34 902 человека, 71 - за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 465. Это на 46 случаев больше, чем было в четверг, 54% (19 379) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 803 человека, трое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 46 новых случаев коронавируса: 35 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 474 человека.



В стационарах получают лечение 443 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 297. В отделениях реанимации находится 55 пациентов (из них старше 65 лет – 32), на ИВЛ 22 пациента (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



Амбулаторное лечение проходят 317 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 34 902 (+71) человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 673 койки занято – 443, свободно – 230 коек. Занятость коечного фонда составляет 65,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 722 человек, с нарастающим итогом – от 917 915 человек.



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