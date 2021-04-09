В Улан-Удэ создают два студенческих ТОСа в границах общежитий

С инициативой выступили студенты аграрного и лесопромышленного колледжей



Коллегия администрации Улан-Удэ под председательством мэра Игоря Шутенкова поддержала инициативу создания двух студенческих ТОСов «Агросити» и «Семья», сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



С такой инициативой выступили группы студентов Бурятского аграрного колледжа им. М. Н. Ербанова и Бурятского лесопромышленного колледжа. Учредительные конференции ТОСах прошли: уставы приняты, выбраны председатели, ревизионные комиссии. Создание общественных организаций не требует расходов бюджета. Вопрос будет вынесен на следующую сессию Улан-Удэнского горсовета депутатов.



ТОС Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова «Агросити» будет организован в границах общежития по улице Трубачеева, 140. В него будут входить 300 человек. Общественная организация «Семья» Бурятского лесопромышленного колледжа - в границах общежития по проспекту Победы, 18а. Общее количество участников – 100 человек.



Опыт создания студенческих ТОСов успешно реализуется в Вологде, Белгороде, Барнауле, Кемерово, отметил Баир Цыбенов, начальник управления по развитию гражданских инициатив администрации Улан-Удэ. «В общежитиях проживают не только студенты, но и преподаватели. Для самих учебных заведений есть очевидные плюсы. Во-первых, это воспитание молодежи. Студеты принимают участие в благоустройстве, озеленении, молодежных акциях. Кроме того, они смогут участвовать в городских, республиканских конкурсах, выигрывать гранты и реализовывать свои проекты. К примеру, у них не хватает спортивных площадок, спортзалов, компьютерных залов. На средства гранта они могут обустроить коворкинг-центры для студентов и т. д.», – рассказал Баир Цыбенов.



Сейчас в Улан-Удэ действует четыре студенческих ТОСа «Позитив», «Найдал», «СармаС», «Перспектива», созданные в 2017 году на базе общежитий Бурятского республиканского индустриального техникума и Байкальского колледжа недропользования». Всего в столице Бурятии работают 90 территориальных общественных самоуправлений, из них 27 организованы в границах многоквартирных жилых домов, зарегистрировано в качестве юридических лиц 20 ТОС. Всего свыше 86 тысяч горожан вовлечены в ТОСовское движение.



Фото: ulan-ude-info.ru

