В Бурятии тяжелобольной Адисе прислали подарок из Франции

Девочке как раз исполнилось четыре месяца



Родители Адисы получили подарок от ассоциации редких заболеваний Франции «Eclas». Девочке прислали специальный набор для детей со спинально-мышечной атрофией – качели для ног, игрушки и пособия.

В ответ семья Гармаевых поблагодарила иностранный фонд за поддержку, в том числе на французском языке.

Также родители девочки сообщили, что вчера Адисе исполнилось 4 месяца.

- Хотим еще раз сказать вам огромное спасибо за помощь и поддержку в трудную минуту и пожелать всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, улыбок и радости! Столько добрых и неравнодушных людей нас окружает. Мы просим поздравить сегодня Адису и перевести любую сумму с цифрой 4. Надеемся, что благодаря вам мы будем поздравлять нашу доченьку много-много лет, - написали Арсалан и Дарима в социальных сетях.

Как сообщили Гармаевы в отчете, общими усилиями удалось собрать 40 миллионов рублей. Напомним, Адисе необходимо поставить спасительный укол препарата «Золгенсма» до того момента, как ребенку исполнится 7 месяцев. Лекарство занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое дорогостоящее – его цена 160 миллионов рублей. Один укол препарата остановит болезнь и даст малышке шанс на жизнь.

Как ранее писал «Номер один», почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со сложным генетическим заболеванием «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Смертельная болезнь ребенка сплотила жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже заключенные исправительной колонии №1. И даже местные жители выступили с инициативой пожертвовать деньги на лечение вместо празднования Дня города. Мэр Игорь Шутенков пообещал рассмотреть этот вопрос.

Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:



Реквизиты:



СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

2202201887044796

📲89503863174

БИК: 048142604

SWIFT-код: SABRRUMM

Paysend: 2202201887044796



СБЕРБАНК счёт Адисы

40817810709167640548



СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )

4173980028315014

📲 89516399101

Paysend: 4173980028315014



ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )

4893470460105726

📲89503863174

BIC: VTBRRUMMXXX

Paysend: 4893470460105726



ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962

BIC : GAZPRUXXX

Paysend: 4249170443427962



ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )

5536913926253812

Paysend: 5536913926253812



PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru



PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com



GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee



Фонды:



БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом

Адиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443

Сумма от 100 до 15 000 рублей

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‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️



БФ «Право на жизнь»

ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА

Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования



БФ "РЕНЕССАНС"

Счет: 40703810302500002660 ₽

ИНН 2543155339 КПП 254301001

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК 044525999

фото: из соцсетей Гармаевых