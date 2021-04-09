В Бурятии тяжелобольной Адисе прислали подарок из Франции

Родители Адисы получили подарок от ассоциации редких заболеваний Франции «Eclas». Девочке прислали специальный набор для детей со спинально-мышечной атрофией – качели для ног, игрушки и пособия.
В ответ семья Гармаевых поблагодарила иностранный фонд за поддержку, в том числе на французском языке.
Также родители девочки сообщили, что вчера Адисе исполнилось 4 месяца.
- Хотим еще раз сказать вам огромное спасибо за помощь и поддержку в трудную минуту и пожелать всем крепкого здоровья, удачи, благополучия, улыбок и радости! Столько добрых и неравнодушных людей нас окружает. Мы просим поздравить сегодня Адису и перевести любую сумму с цифрой 4. Надеемся, что благодаря вам мы будем поздравлять нашу доченьку много-много лет, - написали Арсалан и Дарима в социальных сетях.
Как сообщили Гармаевы в отчете, общими усилиями удалось собрать 40 миллионов рублей. Напомним, Адисе необходимо поставить спасительный укол препарата «Золгенсма» до того момента, как ребенку исполнится 7 месяцев. Лекарство занесено в книгу рекордов Гиннеса как самое дорогостоящее – его цена 160 миллионов рублей. Один укол препарата остановит болезнь и даст малышке шанс на жизнь.
Как ранее писал «Номер один», почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы со сложным генетическим заболеванием «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Смертельная болезнь ребенка сплотила жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. К оказанию помощи присоединились даже заключенные исправительной колонии №1. И даже местные жители выступили с инициативой пожертвовать деньги на лечение вместо празднования Дня города. Мэр Игорь Шутенков пообещал рассмотреть этот вопрос.
Помочь Адисе можно, воспользовавшись следующими реквизитами:
Реквизиты:
СБЕРБАНК (мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
2202201887044796
📲89503863174
БИК: 048142604
SWIFT-код: SABRRUMM
Paysend: 2202201887044796
СБЕРБАНК счёт Адисы
40817810709167640548
СБЕРБАНК ( папа Адисы- Арсалан Юрьевич Г )
4173980028315014
📲 89516399101
Paysend: 4173980028315014
ВТБ ( мама Адисы- Дарима Андреевна Г )
4893470460105726
📲89503863174
BIC: VTBRRUMMXXX
Paysend: 4893470460105726
ГАЗПРОМБАНК ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г ) 4249170443427962
BIC : GAZPRUXXX
Paysend: 4249170443427962
ТИНЬКОФФ ( мама Адисы - Дарима Андреевна Г )
5536913926253812
Paysend: 5536913926253812
PAYPAL (мама Адисы - Дарима Андреевна Г)garm_darima19@mail.ru
PAYPAL (папа Адисы - Арсалан Юрьевич Г) cortez13051998@gmail.com
GOFUNDME https://gofund.me/33c16cee
Фонды:
БФ «Поколение 2012»: можно отправить смс со словом
Адиса 500(📣обязательно нужен пробел📣) на короткий номер 3443
Сумма от 100 до 15 000 рублей
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‼️ОБЯЗАТЕЛЬНО подтвердить платёж ‼️
БФ «Право на жизнь»
ОТПРАВЬТЕ СМС на номер 3434 со словом АДИСА
Пример: АДИСА 100 (где 100 сумма пожертвования
БФ "РЕНЕССАНС"
Счет: 40703810302500002660 ₽
ИНН 2543155339 КПП 254301001
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
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