В Бурятии на создание собачьих приютов нужно 100 млн рублей

Школьные обеды в республике дешевле законного собачьего «пайка»





В Бурятии в 2020 году из республиканского бюджета было выделено 55,19 миллиона рублей на решение проблем, связанных с бездомными животными, освоено 22,3 миллиона, сообщил главный ветеринарный врач республики Эрдэм Сангадиев.



Всего по республике отловлено 3500 животных (из них - 767 в Улан-Удэ) и выпущено 2498. Передано новым владельцам 695 животных, 177 животных передали на пожизненное содержание в частные приюты. Основными причинами неосвоения бюджетных средств был недостаток компаний, оказывающих услуги по вылову собак и отсутствие заявок на торгах. Сказалась и то, что во многих муниципальных образованиях не было приютов.



С докладом о реализации принятых законов по обращению с животными без владельцев Эрдэм Сангадиев выступил на состоявшемся заседании «круглого стола», организованного аграрным комитетом Народного Хурала Бурятии. Участники дискуссии рассматривали ход реализации федеральных и республиканских законов в области обращения с бездомными животными. В обсуждении вопроса приняли участие депутаты Народного Хурала и Улан-Удэнского горсовета, представители исполнительной власти, органов местного самоуправления, федеральных ведомств и зоозащитники, сообщили в пресс-службе парламента.



Сейчас, по словам Эрдэма Сангадиева, для создания приютов в районах республики и в Улан-Удэ необходима сумма в размере 100 миллионов рублей. В Улан-Удэ определен земельный участок для строительства приюта для животных на четвертом километре Спиртзаводской трассы.



«В 2021 году в бюджете определено 55,2 миллиона рублей. Сегодня в 12 районах заключены контракты. В настоящий момент муниципалитеты привлекли частный бизнес. После создания условий для строительства приютов в районах решится проблема с реализацией мероприятий по обращению с животными без владельцев», - отметил главный ветврач республики.



В своем докладе он рассказал о предоставлении бюджетных средств действующим частным приютам. Так, 3,5 миллиона рублей будет выделено на изготовление дополнительных вольеров, бурение скважины приюту «Возрождение» (ИП Кушнарева В.М.). Готовится бюджетная заявка для выделения средств фонду защиты безнадзорных животных «Мухтар» в размере 2 миллионов рублей. Оказывается помощь действующим приютам, принадлежащим зоозащитным организациям, в виде предоставления пиломатериалов, твердого топлива, опилок, сена и т.д.



Представители Улан-Удэ, Баунтовского, Кяхтинского, Кабанского, Северо-Байкальского, Заиграевского, Прибайкальского Тункинского районов рассказали о ходе реализации законов в своих муниципальных образованиях. Они обозначили такие проблемы, как отсутствие приютов и фирм по отлову собак, нехватку специалистов-ветеринаров и недостаточность финансов.



Во время обсуждения на круглом столе прозвучала и критика федерального законодательства, который подразумевает алгоритм - «собаку поймать, пролечить, стерилизовать и отпустить в привычную среду». «Никакой бюджет не выдержит таких расходов - 150 рублей за содержание собак, тогда как людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выделяем 70 рублей», - высказался депутат Намсарай Намсараев.



Поддержал коллегу и депутат Сергей Дорош, обративший внимание на питание школьников, цена которого дешевле собачьего пайка. Депутат Игорь Бобков высказался за большее выделение средств на строительство приютов, чтоб «поменьше истощенных собак с бирками бегали по городу».



По итогам круглого стола принят проект рекомендаций. Парламентарии вернутся к рассмотрению злободневного вопроса на заседании Совета Народного Хурала в октябре 2021 года.



Фото: ulan-ude-info.ru

