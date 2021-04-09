Жительница Улан-Удэ ограбила соседку по ДНТ

Она сорвала с ее плеча дамскую сумку с 20 тыс руб и отправилась пропивать их в Хоринский район



В Улан-Удэ в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 65-летней жительницы одного из дачных товариществ о совершенном днем ранее грабеже. Она рассказала, что возвращалась домой из кредитной организации, где оформила микрозайм на 20 тысяч рублей для покупки дров. Уже около дома пенсионерка встретила свою соседку по улице, которая попросила занять денег.



Получив отказ, злоумышленница сорвала с ее плеча дамскую сумку и скрылась. Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска задержали ее в Хоринском районе, где в компании приятелей она распивала спиртное. Все похищенные деньги подозреваемая потратила на употребление алкоголя, сообщили в МВД по Бурятии.



Отметим, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.



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